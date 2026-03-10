La Argentina Week, que se desarrolla en Nueva York, expuso una escena de contraste entre el discurso del presidente Javier Milei y la postura de distintos referentes del sector empresarial que participaron del encuentro.

Mientras el mandatario volvió a cuestionar a empresarios vinculados a la industria nacional, referentes del sector financiero, tecnológico y del capital emprendedor aprovecharon la vidriera internacional del evento para destacar el potencial de inversión en el país y reforzar la alianza con Estados Unidos.

Durante su intervención en la apertura del encuentro, Milei reiteró sus críticas contra lo que denomina “capitalismo de amigos”, una expresión que utiliza para referirse a empresarios que, según su visión, se beneficiaron durante años de la protección estatal.

En ese marco, el Presidente volvió a apuntar contra algunos referentes industriales y cuestionó el modelo económico basado en la defensa de la industria nacional, al que acusa de haber sostenido esquemas de privilegios y prebendas.

El contraste se hizo evidente dentro del mismo evento. Mientras el mandatario endurecía su discurso contra determinados sectores empresariales, distintos ejecutivos y emprendedores destacaban el encuentro como una plataforma clave para atraer capital internacional y mostrar oportunidades de desarrollo en la Argentina.

Desde el ecosistema tecnológico, el emprendedor Facundo Martín Díaz, fundador de The Quantum Alliance y de la iniciativa /q99, sostuvo que el alineamiento estratégico entre Argentina y Estados Unidos abre una ventana para impulsar inversiones en infraestructura tecnológica avanzada.

Según explicó, el nuevo escenario puede permitir que el país se posicione como un actor relevante en la próxima generación de tecnología e innovación a nivel global.

Una mirada similar expresó Mariano Mayer, presidente de ARCAP y cofundador del fondo Newtopia VC, quien destacó que la Argentina Week funciona como un espacio para construir confianza y mostrar oportunidades estratégicas para el capital global.

Desde el sector financiero, el CEO de Supervielle, Paco Manriquez, sostuvo que el encuentro puede tener un impacto significativo en la imagen internacional del país, al mostrar de manera directa el potencial económico argentino ante inversores extranjeros.

En paralelo, referentes del mundo tecnológico también remarcaron la importancia de posicionar a la economía del conocimiento dentro de la agenda de inversiones.

El CEO y cofundador de Teamcubation, Mariano Wechsler, destacó que el evento refleja la capacidad que tiene la Argentina para desarrollarse en sectores con fuerte proyección global.

La jornada también dejó el primer anuncio concreto vinculado al desarrollo tecnológico. La empresa Salesforce firmó un acuerdo estratégico con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación para impulsar proyectos relacionados con inteligencia artificial y digitalización.

De esta manera, la Argentina Week comenzó con un escenario de contrastes políticos y expectativas económicas, en el que el Gobierno mantuvo su discurso crítico hacia parte del empresariado mientras distintos actores del sector privado intentaron mostrar al país como un nuevo destino para inversiones internacionales.