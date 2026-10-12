San Martín de los Andes tuvo distintas actividades durante el fin de semana largo del 12 de octubre, con la Feria Regional del Libro y el encuentro Vino a la Montaña como algunas de las principales propuestas para quienes visitaron la ciudad.

A nivel nacional, 1.490.400 turistas viajaron por el país durante el feriado, un 3,5% más que en el mismo período de 2025, de acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las actividades en San Martín de los Andes y la zona cordillerana

Durante el fin de semana, la ciudad ofreció dos eventos destacados. Por un lado, la Feria Regional del Libro convocó a lectores y autores locales y regionales. Por otro, Vino a la Montaña reunió a bodegas patagónicas con distintas propuestas de degustación.

En Villa Traful, las reservas al comienzo del fin de semana se ubicaron entre el 70% y el 80%. El movimiento estuvo impulsado por la primera edición de Traful Bike, una competencia de ciclismo de montaña.

Por su parte, Villa La Angostura contó con espectáculos musicales y ferias de emprendedores, mientras que Junín de los Andes sumó a su agenda la tradicional Fiesta Árabe.

El movimiento turístico en Neuquén y la Patagonia

La actividad turística también se distribuyó entre distintos puntos de la provincia, el norte neuquino y el Alto Valle.

En Bariloche, uno de los destinos más convocantes de la región, la ocupación hotelera llegó al 80%, impulsada en parte por Bariloche a la Carta, un evento gastronómico que reunió a más de 90 establecimientos. En tanto, El Bolsón registró un 65% de ocupación.

En el norte neuquino, la agenda incluyó el Trail del Viento, una competencia de montaña entre Huinganco y Andacollo, y la 18ª Fiesta Nacional del Inmigrante en Zapala.

Más viajeros, pero con estadías más cortas

A pesar del incremento en la cantidad de turistas, uno de los datos que preocupa al sector es la reducción de la estadía promedio. Según el relevamiento de CAME, pasó de dos días en 2025 a 1,8 días durante este feriado.

El gasto diario por turista alcanzó los $116.900, con un aumento real del 5% interanual. Sin embargo, la menor duración de los viajes provocó que el impacto económico total descendiera un 2,2% en términos reales.

Las reservas realizadas a último momento y las escapadas más breves se consolidan como una tendencia que condiciona la actividad turística en los destinos patagónicos.