El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén procesó los datos correspondientes al cierre de la temporada de invierno 2026, a partir del relevamiento realizado en los destinos asociados al producto nieve. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, un total de 284.159 turistas recorrieron los destinos neuquinos vinculados a la nieve, que registraron 849.629 camas/noches vendidas.

El relevamiento comprendió cinco destinos: Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Caviahue, Villa Pehuenia-Moquehue y Neuquén, considerada el principal destino de apoyo para la actividad invernal. En conjunto, se relevaron 615 alojamientos habilitados, que representan 18.840 plazas disponibles.

En ese sentido, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, expresó: “Estos resultados son consecuencia de un trabajo articulado que sostenemos durante todo el año con el sector privado, los municipios, los destinos y cada uno de los centros de esquí. Desde el Estado asumimos el compromiso de invertir en infraestructura, conectividad y obras fundamentales para generar las condiciones que permitan que el privado también invierta y siga desarrollando nuestra oferta turística”.

“Este año, además, las condiciones de nieve permitieron que los centros invernales continuaran abiertos durante todo septiembre, extendiendo la temporada a diferencia de lo ocurrido el año pasado. Esa articulación nos permitió cerrar con más turistas, más pernoctes, mayor ocupación y un movimiento económico que se traduce en trabajo y oportunidades para los neuquinos”, destacó Esteves.

Durante los tres meses de temporada, el consumo turístico acumulado alcanzó los $260.351.093.713, calculado en función del gasto (en realidad, inversión) diario por turista. A su vez, el factor de ocupación de los destinos relevados se ubicó siete puntos porcentuales por encima del registrado durante la temporada 2025.

En los destinos invernales, la ocupación creció tres puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior. En tanto, la ciudad de Neuquén, como destino de apoyo, registró un 64% de ocupación, nueve puntos porcentuales por encima del registro de 2025.

Las condiciones climáticas favorables y la permanencia de nieve durante septiembre permitieron extender la actividad durante todo el mes. Solo en septiembre se registró un consumo por turismo de $56.000 millones y se estimó el movimiento de 72.458 turistas que pudieron disfrutar de la oferta vinculada a la nieve en la provincia.

Desde el primer minuto de la gestión -en diciembre de 2023- el Ejecutivo de Rolando Figueroa realiza fuertes inversiones para jerarquizar y fortalecer al turismo, que es la segunda actividad económica de la provincia, detrás de la industria de los hidrocarburos. Desde entonces no solo se ha invertido en rutas, sino también en los aeropuertos y en la modernización y ampliación de la infraestructura.

En cuanto a los centros de nieve, Batea Mahuida, ubicado en Villa Pehuenia-Moquehue, registró más de 17.000 esquiadores durante la temporada. Neuquén cuenta con cuatro centros de esquí -Cerro Bayo, Chapelco, Caviahue y Lago Hermoso- y el Parque de Nieve Batea Mahuida, que conforman una oferta vinculada a la mayor superficie esquiable del país.

Mientras que en lo que hace al movimiento aéreo, la demanda también acompañó la temporada. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos -Chapelco- registró 120.773 pasajeros, considerando vuelos comerciales y privados, mientras que el movimiento de aeronaves alcanzó los 826 vuelos entre arribos y partidas.





