El fin de semana largo tuvo ocupación plena en las hosterías del norte neuquino

El fin de semana largo de octubre dejó un balance positivo para la actividad turística de Neuquén, con un desempeño destacado en el norte provincial, donde las hosterías alcanzaron el 100% de ocupación y el conjunto de los alojamientos registró un promedio del 80%. Las celebraciones de primavera, las propuestas deportivas y la inauguración de nuevos atractivos turísticos contribuyeron al movimiento de visitantes en la región.

Según los datos preliminares relevados por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, la ocupación superó el 60%, con aproximadamente 15.000 personas movilizadas por los distintos destinos y un impacto económico estimado en más de 10 millones de dólares.

El norte neuquino fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana, con una agenda que combinó naturaleza, producción, cultura, deporte y turismo religioso. En Huinganco se realizó la apertura de Primavera en el Alto Neuquén-Huinganco Florece, una propuesta que busca consolidar a la región como destino turístico durante la primavera, a partir de la floración de los tulipanes y su articulación con la producción y los servicios locales.

La localidad también fue escenario de la inauguración del Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro Calvario, una obra que incorpora un nuevo atractivo al Camino de la Fe y amplía las posibilidades de desarrollo del turismo religioso en el norte provincial. A estas actividades se sumó el Trail del Viento, que convocó a participantes y acompañantes alrededor de una propuesta deportiva vinculada al paisaje de la Cordillera del Viento.

Por su parte, Manzano Amargo desarrolló la Expo Turismo, otra de las actividades que integraron la agenda regional y contribuyeron a fortalecer la promoción de los destinos del Alto Neuquén.

La ocupación plena de las hosterías representa uno de los resultados más destacados del fin de semana, al reflejar el movimiento turístico en localidades donde la actividad constituye una oportunidad para el desarrollo de prestadores, emprendedores, comercios y servicios.

Movimiento turístico en toda la provincia

Los principales destinos cordilleranos también registraron actividad durante el fin de semana largo. En Villa la Angostura, la ocupación alcanzó picos del 70%, mientras que San Martín de los Andes registró un 55%, Villa Pehuenia-Moquehue un 55% y Caviahue un 50%.

En tanto, Neuquén capital alcanzó un 75% de ocupación, ubicándose entre los destinos con mayor movimiento turístico del período.

La agenda de actividades tuvo un papel importante en la distribución de visitantes por distintas regiones de la provincia.

En San Martín de los Andes se desarrollaron Vino a la Montaña, la Feria del Libro y el Primer Congreso de Estética de la Patagonia, propuestas que convocaron a diferentes públicos y contribuyeron al movimiento de la actividad turística y comercial.

Villa Pehuenia fue sede del encuentro gastronómico A la Mesa, mientras que en Aluminé se realizó una competencia de descenso en bicicleta (downhill), sumando propuestas vinculadas a la gastronomía regional y al turismo deportivo.

En Junín de los Andes, el Rally Neuquino reunió a participantes y seguidores del automovilismo, mientras que Zapala celebró la Fiesta Nacional del Inmigrante, una de las actividades culturales que formaron parte de la agenda del fin de semana.

La primavera amplía las oportunidades para el turismo neuquino

Los resultados preliminares reflejan la importancia de diversificar las propuestas turísticas y fortalecer los calendarios de actividades en las distintas regiones de la provincia.

En particular, el desempeño del norte neuquino muestra las oportunidades que ofrece la articulación entre los atractivos naturales, las celebraciones locales, la producción, el deporte y el patrimonio cultural y religioso para generar movimiento turístico fuera de las temporadas tradicionales.

Con las hosterías completas y una ocupación regional del 80%, el Alto Neuquén se destacó durante un fin de semana en el que la llegada de visitantes también impulsó el consumo en alojamientos, establecimientos gastronómicos, comercios y servicios turísticos.

Los indicadores corresponden a un relevamiento preliminar al 12 de octubre y permiten anticipar un balance favorable para el sector, con más de 15.000 visitantes movilizados y un impacto económico superior a los 10 millones de dólares en toda la provincia.





