El fin de semana largo inyectó 10 millones de dólares al turismo de Neuquén

El último fin de semana largo dejó un impacto económico estimado en 10 millones de dólares para el turismo de Neuquén, según el balance preliminar de la Subsecretaría de Turismo provincial. La ocupación superó el 60% en términos generales y varios destinos registraron niveles más elevados, en un contexto de recuperación después de una temporada de invierno compleja.

El subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, destacó en medios radiales que los primeros datos relevados en las localidades fueron positivos. Durante una entrevista, el funcionario explicó que el movimiento permitió llevar alivio a los prestadores turísticos y sostuvo que los resultados representan una señal favorable para el sector.

El norte neuquino encabezó los niveles de ocupación, con localidades que estuvieron prácticamente completas durante el feriado. Las actividades deportivas y recreativas, entre ellas el Trail del Viento y las propuestas de primavera organizadas en Huinganco, contribuyeron a impulsar la llegada de visitantes a la región.

En los principales destinos provinciales también se registró una importante actividad. Neuquén capital superó el 70% de ocupación, Villa La Angostura alcanzó aproximadamente el 70%, San Martín de los Andes llegó al 65% y Villa Pehuenia superó el 55%. Sciacchitano también mencionó el movimiento turístico en Zapala y otras localidades que organizaron eventos gastronómicos.

El movimiento económico estimado en US$10 millones se produjo apenas dos semanas después de la finalización de la temporada de invierno. Desde Turismo aclararon que los números son preliminares y que podrían modificarse una vez que se completen los relevamientos de las distintas localidades.

Las perspectivas para las próximas semanas incluyen la realización de la Argentina Oil & Gas, con una convocatoria estimada de 20.000 personas, y el inicio de la temporada de pesca el 1 de noviembre. A estas actividades se suman propuestas deportivas, fiestas populares y proyectos vinculados con el agroturismo y el turismo del vino, que buscan ampliar la oferta turística provincial.