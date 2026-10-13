Un videojuego desarrollado íntegramente en la Patagonia representará a Neuquén en uno de los eventos más importantes de la industria nacional. Se trata de The Bar Souls, un proyecto independiente creado por el estudio Falling From Mountain, que funciona en Villa Pehuenia y fue seleccionado para participar de la EVA 2026, la Exposición de Videojuegos Argentina. La propuesta formará parte del espacio "Eva Play Expo Floor", donde desarrolladores y estudios presentarán sus creaciones ante el público.

Detrás del videojuego está Nicolás Ghigo, desarrollador y diseñador que lleva adelante el proyecto de manera independiente desde la localidad cordillerana. La selección representa una oportunidad para mostrar el trabajo realizado desde el interior del país y acercar la producción tecnológica y creativa neuquina a la comunidad nacional de videojuegos. La participación cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la Provincia del Neuquén.

Nicolás Ghigo desarrolla de manera independiente The Bar Souls desde Villa Pehuenia, a través del estudio Falling From Mountain.

The Bar Souls es un juego de acción en 2D, con estética retro y combates inspirados en el género souls-like, conocido por sus enfrentamientos desafiantes y la importancia de aprender los patrones de los enemigos. Su identidad visual y su propuesta de juego buscan diferenciarlo dentro de la escena independiente. Durante la exposición, los visitantes podrán acercarse al proyecto y experimentar su jugabilidad.

EVA 2026: fechas, lugar y dónde probar el videojuego neuquino

La Exposición de Videojuegos Argentina se realizará del 21 al 24 de octubre de 2026 en BA Ferial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese marco, The Bar Souls estará disponible para el público el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, en el puesto 84 del Pabellón 2. EVA reúne a desarrolladores, estudios, empresas, profesionales y aficionados, y funciona como un espacio para exhibir proyectos, generar vínculos y promover la producción nacional.

Con esta participación, el desarrollo nacido en Villa Pehuenia tendrá la posibilidad de ganar visibilidad ante nuevos públicos y entrar en contacto con otros integrantes del sector. La presencia en EVA 2026 también pone en primer plano el potencial de los emprendimientos independientes que surgen en localidades patagónicas y que buscan abrirse camino en una industria que combina tecnología, diseño y creatividad.

El público podrá probar The Bar Souls el 23 y 24 de octubre en el puesto 84 del Pabellón 2 de BA Ferial.

Los detalles del evento