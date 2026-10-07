El Festival Audiovisual de Neuquén (FAN) prepara su quinta edición con una programación que reunirá 88 producciones seleccionadas entre unas 700 obras recibidas. El encuentro se desarrollará del 28 de octubre al 1 de noviembre y tendrá como una de sus principales figuras a la reconocida directora argentina Lucrecia Martel, quien brindará una charla abierta y será protagonista de la apertura.

A partir del segundo párrafo, Lucas Martín, coordinador de Relaciones Institucionales, Prensa y Comunicación de la Municipalidad de Neuquén, brindó detalles sobre la propuesta en el programa La segunda mañana que se transmite por AM550. El funcionario destacó la presencia de Martel, quien estará en el Teatro Español el jueves 29 por la tarde y cuya película documental Nuestra Tierra, de reciente estreno, será la encargada de abrir el festival.

Cinco proyectos neuquinos participarán del laboratorio de proyectos audiovisuales en desarrollo.

La edición de este año también tendrá una fuerte presencia de realizadores neuquinos. Según explicó Martín, Neuquén fue la segunda ciudad que más obras presentó, detrás de Buenos Aires, y habrá producciones realizadas en distintos puntos de la provincia. Además, cinco proyectos neuquinos participarán del laboratorio de proyectos en desarrollo, con propuestas vinculadas a la historia y los paisajes del territorio, entre ellas un documental sobre la matanza de Loncoluán.

El festival contará con competencias de largometraje de ficción, documental y cortometrajes, además de una categoría específica para producciones patagónicas. Esta última tendrá premios para mejor cortometraje, guion, montaje, sonido y actuación. El premio económico más importante será para el largometraje de ficción, con un monto de $1.200.000, destinado a acompañar la continuidad y promoción de los realizadores.

Las actividades del FAN serán gratuitas y se desarrollarán en distintas sedes de la ciudad de Neuquén.

Uno de los objetivos centrales del FAN es acercar el cine a públicos que habitualmente no tienen acceso a este tipo de producciones. Por eso, todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, aunque algunas tendrán restricciones según edad o capacidad. Las proyecciones se realizarán en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Auditorio Municipal, el subsuelo de la Municipalidad, Cinépolis y el Teatro Español.

La programación incluirá además películas que tuvieron recorrido comercial pero que no lograron una amplia llegada al público, como La Virgen de la Tosquera, elegida por Argentina para competir por los premios Oscar, y el documental El Partido, sobre el histórico encuentro entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986. Las entradas se podrán retirar desde 30 minutos antes de cada función y la programación completa será difundida a través de las redes oficiales del festival.

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