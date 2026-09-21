La primavera 2026 llegará este año con el equinoccio astronómico marcado para el 22 de septiembre a las 21:05 (hora argentina). Así lo confirman el Servicio de Hidrografía Naval y el Instituto de Astrofísica de La Plata. Aunque el 21 de septiembre se mantiene como el Día de la Primavera por tradición popular, la estación arranca en un momento preciso y medible.

Miles de personas ya buscan frases para enviar por WhatsApp y celebrar la llegada del calor, las flores y los días más largos. La fecha se convierte en una oportunidad para compartir mensajes con familiares y amigos.

Cuándo empieza la primavera

El inicio de la primavera en el hemisferio sur no está fijado en un día inamovible del calendario. Lo determina el equinoccio de septiembre, un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol cruza el ecuador terrestre y el día y la noche alcanzan una duración casi igual en todo el planeta.

Primavera 2026: 50 frases para enviar por WhatsApp

En 2026, ese instante se producirá el 22 de septiembre a las 21:05 horas (Hora Oficial Argentina, UTC-3). La diferencia con la fecha popular se explica porque el 21 de septiembre quedó fijado en el imaginario colectivo como el primer día de primavera por decreto y costumbre escolar. El calendario astronómico varía año a año entre el 21 y el 23 de septiembre.

Frases para enviar por WhatsApp en el Día de la Primavera

La llegada de la estación más colorida del año genera un intercambio masivo de mensajes. A continuación, una selección de frases para enviar por WhatsApp clasificadas por tono y destinatario.

Frases de autores célebres:

"Vendrá la primavera y habrá flores: el tronco seco dará nuevas hojas". — Alfonsina Storni

"La primavera es la manera que tiene la naturaleza de decir: ¡A celebrar!". — Robin Williams

"Doña Primavera de aliento fecundo, se ríe de todas las penas del mundo". — Gabriela Mistral

"Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos". — Pablo Neruda

"Cuando se abre una flor, es primavera en todo el mundo". — Alejandro Jodorowsky

"Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía". — Gustavo Adolfo Bécquer

"Mi amor no precisa fronteras; como la primavera no prefiere jardín". — Silvio Rodríguez

"La primavera es cuando la vida está en todo". — Christina Rossetti

"Viene la hermosa primavera y cuando la naturaleza reanuda su belleza, el alma humana también puede revivir". — Harriet Ann Jacobs

"La primavera es el momento de los planes y los proyectos". — León Tolstói

Frases para amigos:

"Amigos son las flores que nunca se marchitan. ¡Gracias por estar siempre ahí, feliz primavera!"

"En cada flor que brota, veo reflejado el calor de nuestra amistad. ¡Feliz primavera!"

"Que esta primavera traiga proyectos que florezcan y logros que brillen como el sol".

"Bienvenida, primavera: perdón invierno, pero nadie te extraña en el grupo".

"Primavera: estación en la que hasta el aire parece sonreír. Que tu día esté lleno de esa alegría".

Frases para el amor:

"Si las flores hablaran, dirían tu nombre. Feliz Día de la Primavera, mi amor".

"Como las flores en primavera, nuestro amor florece y se renueva cada día más".

"Que esta primavera llene tu vida de colores tan brillantes como tu sonrisa".

"La distancia solo hace que mi amor por ti florezca con más fuerza esta primavera".

"Bajo el sol de primavera, cada flor se convierte en una obra maestra, igual que tú".

Frases de reflexión y nuevos comienzos:

"Que esta primavera sea un recordatorio de que siempre se puede volver a empezar".

"La primavera es una prueba de que hay belleza en los nuevos comienzos".

"Con cada brote nuevo, recordemos: después del invierno, siempre llega la primavera".

"Renacer es posible en cada nueva estación: que esta primavera sea tu nuevo comienzo".

"Deja que la alegría de la primavera inunde tu vida y renueve tu espíritu".

Frases con humor:

"La primavera es esa época del año en la que mis alergias deciden hacerse cargo de mi vida social".

"Dicen que en primavera el amor surge… Yo sigo esperando, pero optimista".

"Primavera: ese momento mágico en que el armario pasa de cincuenta tonos de gris a cincuenta tonos de negro".

"La única cosa más impredecible que mi estado de ánimo es el clima en primavera".

Frases cortas para compartir:

"En primavera, cada hoja es una flor".

"Flor tras flor, comienza la primavera".

"Sigue el ritmo de las flores. Vive al ritmo de la primavera".

"La primavera despierta lo que el invierno había dormido".

"Feliz primavera. Que florezca en vos todo lo que soñás".

La primavera 2026 invita a renovar energías, compartir buenos deseos y celebrar la vida. Con estas frases para enviar por WhatsApp, el mensaje llega con el color y la calidez que merece la estación.