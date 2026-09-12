El arranque del fin de semana estará marcado por un ambiente frío en toda la provincia de Neuquén, con heladas durante las primeras horas de la mañana y condiciones más estables respecto de los días previos. Tras las nevadas registradas en algunos cordilleranos, el sábado se presentará con cielo mayormente despejado en los valles y temperaturas en ascenso durante la tarde. Sin embargo, en la zona andina continuarán las bajas temperaturas y la presencia de nieve acumulada obligará a mantener la precaución en rutas de montaña y pasos fronterizos.

Neuquén capital: un sábado ideal para actividades al aire libre

En coincidencia con los festejos por el 122° aniversario de su fundación, la capital provincial tendrá una jornada con cielo mayormente despejado, poco viento y una amplitud térmica marcada.

Mínima: 0°C



Máxima: 15°C

Durante la mañana se sentirán las heladas típicas de septiembre, aunque con el correr de las horas la temperatura irá en aumento. No se esperan precipitaciones y el viento será leve, generando una jornada agradable para disfrutar de espacios abiertos.

Zapala: frío intenso al amanecer en el centro neuquino

La ciudad del centro de la provincia volverá a registrar temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día.

Mínima: -4°C



Máxima: 10°C

Las condiciones serán estables, con cielo despejado y escasa nubosidad. La presencia de escarcha en sectores altos y en rutas cercanas obliga a conducir con atención durante la mañana.

Chos Malal: heladas y una tarde más templada en el norte

El norte neuquino tendrá una jornada fría al amanecer, aunque con buenas condiciones meteorológicas durante gran parte del sábado.

Mínima: -3°C



Máxima: 13°C

El cielo permanecerá entre despejado y parcialmente nublado. No se prevén precipitaciones y el viento será débil, favoreciendo una mejora térmica durante la tarde.

San Martín de los Andes: sigue el ambiente invernal en la cordillera

La localidad cordillerana mantendrá características plenamente invernales pese a la mejora del tiempo.

Mínima: -2°C



Máxima: 5°C

Se espera cielo parcialmente nublado y bajas temperaturas durante toda la jornada. En sectores altos de la Ruta de los Siete Lagos y caminos cercanos a la cordillera podría persistir la presencia de hielo y nieve acumulada, especialmente durante las primeras horas del día.

Villa La Angostura: posible formación de hielo en rutas

La villa turística continuará bajo condiciones frías, con marcas térmicas propias del final del invierno.

Mínima: -1°C



Máxima: 6°C

Aunque no se esperan fenómenos significativos durante el sábado, las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar debido a sectores con nieve compactada y formación de hielo. También es importante verificar la situación de los pasos internacionales, que pueden registrar restricciones según las condiciones de montaña.

Precaución para circulen por la cordillera

Luego de las nevadas que afectaron distintos sectores cordilleranos durante los últimos días, este sábado mostrará una mejora general de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, las bajas temperaturas favorecerán la formación de hielo sobre la calzada en rutas de montaña, especialmente durante la mañana y la noche. Quienes tengan previsto viajar hacia los pasos internacionales o localidades turísticas de la cordillera deberán informarse sobre el estado actualizado de los caminos y portar cadenas cuando las autoridades lo requieran.