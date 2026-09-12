Neuquén celebrará este sábado 12 de septiembre sus 122 años con la inauguración de un nuevo tramo del Paseo Costero Río Neuquén. La intervención suma más de 3 kilómetros de recorrido y, con esta habilitación, el circuito alcanzará los 36 kilómetros integrados.

El acto aniversario comenzará a las 11 en el sector de Figueroa y el río Neuquén. Allí quedará habilitado el nuevo tramo, que incorpora distintos espacios para la circulación vehicular, peatonal y en bicicleta.

La obra demandó una inversión de $15.000 millones, financiada con recursos propios de la Municipalidad de Neuquén. El proyecto incorporó infraestructura vial y espacios destinados al uso recreativo y turístico de la ciudad.

El nuevo tramo suma senderos y un mirador sobre el río

El recorrido se extiende entre las calles Chocón y Aguado, en dirección hacia el río Neuquén. La intervención incluyó la pavimentación de la calle vehicular y la construcción de bicisendas y senderos peatonales.

El sector también cuenta con iluminación y nuevo mobiliario urbano. Uno de los puntos destacados es el mirador elevado ubicado en la proyección de la calle Figueroa, que permitirá sumar un nuevo espacio de contemplación sobre el entorno del río.

La obra demandó una inversión de $15.000 millones, financiada con recursos propios de la Municipalidad de Neuquén

La habilitación forma parte de una agenda más amplia por el aniversario de la capital neuquina. Durante el fin de semana también habrá actividades vinculadas con la XIII Feria Internacional del Libro de Neuquén y paseos turísticos por distintos sectores de la ciudad.

El aniversario comenzará con un homenaje a los primeros pobladores

Las actividades oficiales comenzarán a las 8 con la colocación de una ofrenda floral en memoria de los primeros pobladores. El homenaje se realizará en el Monolito Fundacional, ubicado en avenida Argentina 300.

Tres horas después, el acto aniversario tendrá como escenario el nuevo sector del Paseo Costero Río Neuquén. La inauguración se sumará así a la celebración por los 122 años de la ciudad y a la agenda recreativa prevista para todo el fin de semana.