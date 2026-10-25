Fue a los bomberos porque dos anillos le cortaban la circulación: tuvieron que usar un minitorno

Una intervención poco habitual para muchos, pero que ya tiene varios antecedentes en Centenario, movilizó este domingo 25 de octubre a los Bomberos Voluntarios. Un joven llegó hasta el cuartel porque dos anillos que llevaba en su mano derecha le estaban cortando la circulación sanguínea y no podía retirarlos por sus propios medios.

La situación requería actuar con cuidado. Uno de los dedos ya había comenzado a hincharse por la presión ejercida por uno de los anillos, por lo que era necesario retirarlo para evitar una complicación mayor.

Los bomberos Astorga y Servín, que se encontraban de guardia en la Central 8, fueron quienes asistieron al joven.

Un minitorno y un trabajo de precisión

Para retirar los dos anillos utilizaron un minitorno, una herramienta que permite realizar el corte con la precisión necesaria para evitar lesiones en el dedo.

La tarea demandó varios minutos y requirió que el joven permaneciera tranquilo mientras los bomberos trabajaban sobre las piezas.

Finalmente, ambos anillos pudieron ser cortados y retirados sin que se informaran lesiones durante el procedimiento.

Una intervención que se repite en Centenario

Aunque puede parecer una emergencia poco frecuente, para los Bomberos Voluntarios de Centenario ya no resulta una situación insólita.

Durante los últimos dos años, el personal de la Central 8 tuvo que intervenir en más de cuatro oportunidades por casos similares, en los que personas acudieron al cuartel al no poder quitarse anillos que comenzaban a generar problemas en sus dedos.

Esta vez, la rápida decisión del joven de pedir asistencia permitió retirar las piezas cuando uno de sus dedos ya mostraba signos de inflamación y antes de que la falta de circulación pudiera provocarle mayores complicaciones.