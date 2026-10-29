“Fue un hombre de calidad humana”: el mensaje de Figueroa por la muerte de “Rauli” Miguel, histórico dirigente del MPN

El miércoles 28 de octubre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Raúl “Rauli” Miguel, empresario, dirigente histórico del Movimiento Popular Neuquino (MPN) e intendente de San Martín de los Andes entre 1987 y 1991.

Fue una figura fundamental para potenciar el desarrollo turístico de la ciudad cordillerana a partir de la creación de la primera Secretaría Municipal de Turismo, en uno de los lugares más emblemáticos que tiene hoy la provincia del Neuquén en esta materia.

Más allá de desempeñarse como intendente de la localidad neuquina, “Rauli” Miguel fue empresario del sector hotelero y también tuvo un rol activo en la Asociación Hotelera Gastronómica.

Formó parte además del Comité Hua Hum, trabajando sostenidamente en fortalecer la integración fronteriza y los vínculos entre Argentina y Chile, hoy una relación fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo energético.

El gobernador Rolando Figueroa publicó un sentido mensaje en sus redes sociales tras conocer la noticia. “Fue un dirigente de gran gestión en San Martín de los Andes, que hizo mucho por el turismo de su ciudad. Pero, sobre todo, fue un hombre de enorme calidad humana, siempre dispuesto a ayudar. Gracias por darme siempre tu apoyo”, manifestó en su cuenta de X.