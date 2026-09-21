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Noche de tensión

Fuego en el Club Hípico de Las Coloradas: bomberos y policías evitaron que las llamas avanzaran

El incendio se registró durante la noche en las instalaciones del Club Hípico Río Catán Lil. Personal de Defensa Civil y efectivos policiales trabajaron para contener las llamas. El operativo permitió controlar y extinguir el foco ígneo.
 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 09:47
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El incendio se registró durante la noche en los galpones del Club Hípico Río Catán Lil.

Durante la noche se registró un incendio en los galpones del Club Hípico Río Catán Lil, en la localidad neuquina de Las Coloradas. El foco ígneo generó la intervención de distintos equipos de emergencia para evitar que las llamas se extendieran.

Ante la situación, trabajó en el lugar personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Las Coloradas, que llevó adelante las tareas necesarias para controlar el incendio y avanzar con su extinción.

Defensa Civil de Las Coloradas intervino para controlar y extinguir el fuego.

También participaron efectivos de la Comisaría N.º 31, quienes colaboraron durante el operativo y en las tareas desarrolladas en el sector afectado por el fuego.

Finalmente, el foco pudo ser controlado y apagado luego del trabajo conjunto de los equipos intervinientes. Según la información difundida, no se registraron mayores inconvenientes como consecuencia del incendio.

El foco ígneo fue finalmente controlado y apagado sin mayores inconvenientes.

Las autoridades trabajaron en el lugar hasta completar las tareas correspondientes y garantizar que la situación quedara bajo control.

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