Personal de la Policía del Neuquén logró recuperar dos vacas y dos terneros que habían sido denunciados como robados cerca de Las Coloradas. Por este hecho, un hombre fue demorado y otra personas quedó identificada y puesta a disposición de la Justicia.

Cómo fue el operativo que permitió recuperar cuatro vacunos robados

El operativo comenzó el viernes 28 de agosto, cuando un vecino denunció ante la Comisaría 31° el robo de ganado mayor de un campo ubicado en inmediaciones del paraje Caichihue.

Según la denuncia, durante la semana varias vacas y terneros habían sido trasladados desde ese sector hacia la zona de Charahuilla. A partir de la presentación, los efectivos iniciaron tareas investigativas para reconstruir el posible recorrido de los animales y determinar quiénes podrían estar involucrados.

Las primeras diligencias policiales permitieron identificar a dos presuntos autores. Uno de ellos fue demorado, mientras que el segundo quedó identificado y a disposición de la Justicia.

Un recorrido de 8 kilómetros a caballo para encontrar los animales

Como parte de la investigación, los policías lograron localizar un puesto perteneciente a un campo situado en Charahuilla, donde presumiblemente se encontraban los animales denunciados como sustraídos.

El lugar fue consignado y se solicitó una orden de allanamiento para avanzar con el procedimiento judicial. La diligencia se concretó durante la mañana de este sábado 29 de agosto.

Debido a la extensión del establecimiento rural, personal de la Comisaría 31° debió recorrer aproximadamente 8 kilómetros a caballo, acompañado por el propio damnificado, para registrar el campo y localizar el ganado.

Encontraron dos vacas y dos terneros

El recorrido permitió finalmente encontrar cuatro animales: dos vacas y dos terneros. Los ejemplares fueron trasladados hasta el puesto del campo, donde se verificaron sus correspondientes marcas y señales.

Las comprobaciones permitieron establecer que los animales pertenecían al denunciante, por lo que se avanzó con su restitución.

Intervino Fiscalía y los animales fueron restituidos

En el procedimiento intervino la Fiscalía a cargo del Dr. Marcelo Jofré, desde donde se dispuso la restitución de los animales a su legítimo propietario.

De esta manera, el damnificado pudo recuperar las cuatro cabezas de ganado. La investigación continúa con un hombre demorado y otro identificado, ambos vinculados a la causa y a disposición de las autoridades judiciales.