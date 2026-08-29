¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Investigación por abigeato

Recuperaron cuatro vacas robadas tras recorrer 8 kilómetros a caballo por un campo cerca de Las Coloradas

Las cabezas de ganado fueron encontradas por la Policía del Neuquén en un puesto rural de Charahuilla, luego de una denuncia. Un hombre fue demorado y otro quedó a disposición de la Justicia.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Sabado, 29 de agosto de 2026 a las 19:39
PUBLICIDAD
La Policía del Neuquén recuperó los cuatro animales robados tras recorrer más de ocho kilómetros a caballo - Foto: Policía del Neuquén

Personal de la Policía del Neuquén logró recuperar dos vacas y dos terneros que habían sido denunciados como robados cerca de Las Coloradas. Por este hecho, un hombre fue demorado y otra personas quedó identificada y puesta a disposición de la Justicia.

Cómo fue el operativo que permitió recuperar cuatro vacunos robados

El operativo comenzó el viernes 28 de agosto, cuando un vecino denunció ante la Comisaría 31° el robo de ganado mayor de un campo ubicado en inmediaciones del paraje Caichihue.

Según la denuncia, durante la semana varias vacas y terneros habían sido trasladados desde ese sector hacia la zona de Charahuilla. A partir de la presentación, los efectivos iniciaron tareas investigativas para reconstruir el posible recorrido de los animales y determinar quiénes podrían estar involucrados.

Las primeras diligencias policiales permitieron identificar a dos presuntos autores. Uno de ellos fue demorado, mientras que el segundo quedó identificado y a disposición de la Justicia.

Un recorrido de 8 kilómetros a caballo para encontrar los animales

Como parte de la investigación, los policías lograron localizar un puesto perteneciente a un campo situado en Charahuilla, donde presumiblemente se encontraban los animales denunciados como sustraídos.

El lugar fue consignado y se solicitó una orden de allanamiento para avanzar con el procedimiento judicial. La diligencia se concretó durante la mañana de este sábado 29 de agosto.

Debido a la extensión del establecimiento rural, personal de la Comisaría 31° debió recorrer aproximadamente 8 kilómetros a caballo, acompañado por el propio damnificado, para registrar el campo y localizar el ganado.

Encontraron dos vacas y dos terneros

El recorrido permitió finalmente encontrar cuatro animales: dos vacas y dos terneros. Los ejemplares fueron trasladados hasta el puesto del campo, donde se verificaron sus correspondientes marcas y señales.

Las comprobaciones permitieron establecer que los animales pertenecían al denunciante, por lo que se avanzó con su restitución.

Intervino Fiscalía y los animales fueron restituidos

En el procedimiento intervino la Fiscalía a cargo del Dr. Marcelo Jofré, desde donde se dispuso la restitución de los animales a su legítimo propietario.

De esta manera, el damnificado pudo recuperar las cuatro cabezas de ganado. La investigación continúa con un hombre demorado y otro identificado, ambos vinculados a la causa y a disposición de las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD