Cinco jóvenes de Neuquén y Plottier recibieron una ayuda económica clave para hacer crecer sus emprendimientos. Cada uno accedió a un crédito de tres millones de pesos destinado a mejorar sus espacios de trabajo, comprar equipamiento y seguir apostando a su futuro.

Los acuerdos fueron firmados en un encuentro encabezado por la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco, en el marco del programa “Neuquén Financia”, una herramienta pensada para impulsar proyectos locales. La iniciativa es ejecutada por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP) como agente financiero, y forma parte del subprograma Línea de Inclusión Financiera para Juventudes y Diversidades.

La propuesta incluye condiciones de devolución accesibles y acompañamiento técnico, con capacitaciones y asesoramiento brindado por el Centro PyME-ADENEU y el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo.

“Estamos llevando a la práctica la idea de generar políticas públicas reales, que lleguen a las comunidades y acompañen a las juventudes”, destacó Blanco durante el acto.

Entre los beneficiarios está Anaid Bazán, de 22 años, quien planea reformar su salón para combinar su servicio de manicuría y barbería. Lautaro Núñez, de Plottier, invertirá el dinero en una cocina habilitada para su emprendimiento “Conservas del Valle”.

También recibió apoyo Valeria Rodas, que se dedica a la pastelería y panadería artesanal. Con el crédito podrá comprar una batidora y una amasadora para mejorar su producción. Otra beneficiaria fue Rocío Groch, creadora de una marca de papelería creativa. El préstamo le permitirá sumar nuevas herramientas y ampliar su oferta.

Finalmente, Natalí Ruiz, peluquera especializada en cortes masculinos, usará el crédito para comprar equipamiento y dar el siguiente paso: abrir su propia barbería.

Desde el gobierno provincial señalaron que el objetivo es acompañar a más jóvenes con proyectos productivos, y recordaron que los interesados pueden solicitar asesoramiento a través del número 299 6030154.

Estos créditos buscan algo más que financiar ideas: pretenden dar oportunidades concretas para que las y los jóvenes neuquinos puedan crecer, generar empleo y construir su propio camino