De punta a punta: Neuquén Financia alcanzó todas las regiones con más de $5.700 millones

El programa provincial Neuquén Financia, creado para acompañar de manera integral el desarrollo emprendedor, el autoempleo y la generación de valor agregado local, cumplió dos años de ejecución con un impacto territorial que alcanza a todas las regiones de la provincia.

Según el balance oficial del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), la herramienta acumula 1.657 operaciones crediticias concretadas por un monto total de $5.746 millones.

Anabel Lucero Idizarri, directora del IADEP destacó que "la política pública impulsada por el gobernador Rolando Figueroa busca dar respuesta a sectores que habitualmente no acceden a la oferta bancaria tradicional, combinando instancias de inducción financiera con tasas promocionales variables".

Además, sostuvo que "los ingresos que genera Vaca Muerta, sumado a un Estado ordenado, permite redistribuir fondos a través de créditos en otros sectores de la economía para que se desarrollen nuevas actividades en todas las regiones de la provincia".

Presencia federal y desarrollo territorial

El despliegue de Neuquén Financia muestra cobertura en más de 50 localidades y comisiones de fomento, distribuidas en las siete regiones provinciales.

El ranking por regiones es liderado por Confluencia con 735 créditos por más de 2.500 millones de pesos (43,6% del total desembolsado), seguido por Alto Neuquén, con 271 créditos por más de 1.000 millones de pesos (19%), Del Pehuén con 243 créditos por más de 760 millones (13,3%) y de Los Lagos del Sur, con 222 créditos por 680 millones (11,8%).

Finalmente, le siguen las regiones De la Comarca, 66 créditos por 337 millones de pesos (5,9%), Vaca Muerta, 61 créditos por 210 millones de pesos (3,7%), y Del Limay, 59 créditos por 158 millones (2,8%).

Entre los municipios con mayor cantidad de proyectos financiados se destacan la ciudad de Neuquén (580 operaciones), Chos Malal (146), San Martín de los Andes (115), Zapala (100) y Plottier (72), extendiéndose a parajes y localidades rurales como Las Coloradas, Varvarco, Caviahue-Copahue, Quili Malal y Los Chihuidos, entre otros.

Inclusión con perspectiva de género y generacional

Las estadísticas reflejan una marcada participación de mujeres y diversidades, concentrando el 58% de los fondos asignados (1.034 créditos por 3.370 millones de pesos). Los varones representan el 41,1% (621 créditos por 2.360 millones de pesos).

En relación con los grupos etarios, la franja de 31 a 50 años lidera la demanda con 869 créditos, seguida por los mayores de 50 años con 343 proyectos y las juventudes (18 a 30 años), con 312 créditos adjudicados.

El alcance del programa se debe a la intervención de diversos organismos provinciales mediante nueve subprogramas de inclusión financiera.

Forman parte: la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), la dirección general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, la dirección general de Empleo de la subsecretaría de Promoción, Empleo y Formación Profesional, el IADEP, la secretaría de Género, subsecretaría de Cultura, subsecretaría de Discapacidad, subsecretaría de Juventud y Deportes y la subsecretaría de Turismo.

Diversificación de actividades productivas

Los fondos se orientaron a múltiples rubros de la economía neuquina, destacándose la elaboración de alimentos y gastronomía, el sector textil, indumentaria y diseño, cultura, arte y economía creativa.

También registraron fuerte demanda las áreas de estética y bienestar, oficios técnicos, carpintería, servicios gráficos, construcción y producción agropecuaria.





