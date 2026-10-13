Un hombre de 31 años permanece internado en estado crítico en el hospital Castro Rendón de Neuquén, luego de recibir un disparo en la cabeza mientras conducía una camioneta en la ciudad de Centenario. La investigación avanzó con la identificación del presunto autor del ataque, a partir del análisis de las cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió este lunes 12 de octubre, cerca de las 8.15, en la intersección de las calles Cuba y Santa Teresa, en el sector de Vista Hermosa. Según explicó el comisario inspector Marcos Mazzone, coordinador de la Dirección de Seguridad Confluencia, en diálogo con La primera mañana, por AM550, la Policía fue alertada inicialmente por un supuesto siniestro vial.

Sin embargo, al intervenir en el lugar, los efectivos constataron que el conductor había sido herido con un arma de fuego. El hombre recibió las primeras atenciones en el hospital de Centenario y posteriormente fue trasladado al Castro Rendón debido a la gravedad de su cuadro. De acuerdo con los datos aportados sobre el caso, el proyectil quedó alojado en la región parietal derecha.

Uno de los puntos centrales de la investigación es que la víctima tenía antecedentes. Además, durante las actuaciones, los efectivos encontraron dentro de la camioneta varios gramos de cocaína, cogollos de cannabis, balanzas, dinero y teléfonos celulares. El hallazgo motivó la intervención del Departamento de Antinarcóticos para determinar la procedencia de los elementos y establecer si estaban relacionados con una posible actividad de comercialización de estupefacientes.

Mazzone señaló que una de las hipótesis apunta a una posible disputa vinculada al ambiente del narcomenudeo. En paralelo, el relevamiento de las cámaras de seguridad permitió identificar al presunto autor del disparo, un avance importante para esclarecer el episodio. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.