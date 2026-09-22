De alerta amarilla a naranja por las fuertes lluvias del miércoles 22 y jueves 23 de septiembre en la cordillera neuquina

La Cordillera neuquina pasará de alerta amarilla a naranja por las lluvias previstas entre el miércoles 23 y el jueves 24 de septiembre. El cambio en el nivel de alerta fue comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional, a través de Defensa Civil, ante la previsión de un período de mayor intensidad de las precipitaciones.

El aviso establece que el nivel amarillo comenzará este martes durante la tarde y la noche, mientras que la alerta subirá a naranja durante la noche del miércoles y se mantendrá durante buena parte del jueves. Luego, el jueves por la noche, el nivel volverá a amarillo.

El miércoles será el día con mayor intensidad de lluvias, con una acumulación estimada de 68 milímetros y una probabilidad de precipitaciones del 100 por ciento. Ese mismo día también se registrarán fuertes ráfagas de viento.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

Para este miércoles se esperan alrededor de 10 milímetros de lluvia, con una probabilidad de entre el 90 y el 95 por ciento. Las temperaturas se mantendrán bajas, con mínimas que rondarán entre los 2 y 8 grados y máximas que no superarían los 13 grados.

El jueves 24 de septiembre continuará el período de mayor actividad, aunque con registros inferiores a los previstos para el miércoles. Se estiman unos 31 milímetros de precipitación y una probabilidad de lluvia del 90 por ciento, con temperaturas máximas de entre 11 y 13 grados y mínimas de entre 6 y 8 grados.

Para el viernes 25, en tanto, continuarían las precipitaciones aunque no continuará la alerta. Se estiman unos 17 milímetros, con una probabilidad de entre 65 y 90 por ciento, mientras que las temperaturas oscilarían entre los 4 y 7 grados de mínima y los 11 y 12 grados de máxima.

Ante el nivel naranja previsto para el miércoles por la noche y el jueves, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales de Defensa Civil y evitar la exposición innecesaria durante los períodos de mayor intensidad. La situación podría actualizarse de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas en la Cordillera neuquina.