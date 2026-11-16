Fuertes tormentas y granizo golpearon el centro de Neuquén: qué localidades fueron afectadas

Una serie de fuertes tormentas atravesó durante la tarde de este domingo distintas localidades del centro de Neuquén, con períodos de lluvia intensa, importante actividad eléctrica y caída de granizo en algunos sectores.

Los fenómenos alcanzaron a Zapala, Mariano Moreno, Paso Aguerre y Bajada del Agrio, aunque presentaron características e intensidades diferentes de acuerdo con cada localidad.

En Zapala se registraron precipitaciones intensas acompañadas por actividad eléctrica.

En Mariano Moreno, la lluvia cayó con fuerza durante aproximadamente 30 minutos. De acuerdo con los primeros reportes disponibles, hasta ese momento no se habían registrado inconvenientes como consecuencia de la tormenta.

Una situación más intensa se presentó en Paso Aguerre, donde el fenómeno se prolongó durante aproximadamente 30 a 40 minutos. En una primera etapa se produjo caída de granizo y posteriormente continuaron las lluvias.

También Bajada del Agrio quedó alcanzada por la inestabilidad durante la tarde, con una tormenta fuerte y caída de granizo.

Neuquén mantiene la atención sobre los eventos meteorológicos

Los episodios se producen mientras la provincia mantiene vigente la emergencia meteorológica declarada por seis meses mediante el Decreto 1714/2026, que además estableció un esquema preventivo de coordinación entre organismos provinciales, municipios, equipos técnicos y fuerzas de seguridad.

La medida fue adoptada ante un escenario que requiere reforzar la prevención y capacidad de respuesta frente a fenómenos meteorológicos de distinta intensidad.

El contexto regional también está atravesado por la evolución de El Niño 2026/2027. Un informe de NOAA correspondiente a octubre ubicó por encima del 83% la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante el período enero-marzo de 2027.

La presencia de El Niño no permite atribuir automáticamente cada tormenta puntual al fenómeno. Sin embargo, forma parte del escenario climático que mantienen bajo seguimiento los organismos especializados y que obliga a prestar atención a la evolución de las precipitaciones durante los próximos meses.

En episodios de lluvias intensas, el impacto no depende solamente del volumen total de agua: también intervienen la concentración de las precipitaciones en períodos cortos, las características del terreno, la saturación del suelo, los cauces y la capacidad de drenaje de cada zona.

Por el momento, los reportes conocidos sobre las tormentas de este domingo describieron lluvias intensas, actividad eléctrica y granizo, sin que se informaran inicialmente consecuencias de gravedad.