La Cooperativa CALF informó que este domingo 15 de noviembre se realizará un corte programado de energía eléctrica en un sector de la ciudad de Neuquén, como parte de los trabajos de adecuación de la infraestructura eléctrica vinculados con la obra de la avenida Mosconi.

La interrupción del servicio se extenderá durante ocho horas y media, desde las 6:00 hasta las 14:30.

De acuerdo con el comunicado oficial, el área afectada comprende el sector que se extiende desde las calles Mitre e Independencia hasta Félix San Martín, entre la avenida Olascoaga y Verzegnassi.

Los vecinos, comerciantes y establecimientos ubicados dentro de esa zona deberán tomar las precauciones necesarias ante la suspensión temporal del suministro eléctrico durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

La cooperativa explicó que las tareas fueron solicitadas por la Municipalidad de Neuquén para permitir el avance de las obras sobre la avenida Mosconi. El operativo cuenta con la autorización del Órgano de Control Municipal y contempla intervenciones sobre la infraestructura eléctrica existente, necesarias para compatibilizar las instalaciones con los trabajos viales.