Una motociclista resultó lesionada este jueves por la tarde tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la intersección de Avenida del Trabajo y Carlos H. Rodríguez, en Cutral Co. El siniestro ocurrió alrededor de las 16 y motivó la intervención de personal sanitario, policial y de tránsito.

En el choque participaron una motocicleta que circulaba por Carlos H. Rodríguez, en sentido este-oeste, y un Chevrolet Aveo que avanzaba por Avenida del Trabajo, en dirección sur-norte.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor quedó tendida sobre la calzada. Fue asistida por personal de salud, que constató que estaba consciente, y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital zonal para realizarle estudios médicos.

Cómo ocurrió el accidente en la esquina

De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos llegaron a la intersección desde calles diferentes y colisionaron por causas que todavía se investigan.

La motocicleta avanzaba de este a oeste por Carlos H. Rodríguez, mientras que el Chevrolet Aveo circulaba de sur a norte por Avenida del Trabajo. Hasta el momento, no se informaron detalles que permitan establecer cómo se produjo el impacto ni quién tenía prioridad de paso.

La motociclista fue asistida y trasladada en ambulancia

Tras el choque, la conductora de la moto recibió las primeras atenciones en el lugar. Según los datos disponibles, permanecía consciente cuando fue asistida antes de su traslado preventivo al centro de salud.

No se precisó públicamente la gravedad de las lesiones ni el resultado de los estudios que se le realizarían en el hospital.

La Policía y Tránsito investigan las causas

Efectivos policiales de la jurisdicción y personal de Tránsito intervinieron en el lugar para ordenar la circulación y realizar las diligencias correspondientes.

Las actuaciones buscan reconstruir la mecánica del siniestro y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Por ahora, no se informaron responsabilidades atribuidas a ninguno de los conductores.