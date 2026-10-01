Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano han advertido a los usuarios por estafas bajo su nombre. Por ello aclaran que Emplea Neuquén nunca pedirá datos personales o códigos de validación.
Según indicaron, hubo reiteradas consultas por posibles estafas, por lo cual explicaron que en caso de recibir un mensaje por Whatsapp del Ministerio, no enviar ningún código de validación.
Tampoco se recomienda enviar datos personales como DNI, CBU o domicilio.
Por último, recuerdan que en caso de dudas se comuniquen con cuentas oficiales o acercarse a la oficina.