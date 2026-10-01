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Phishing

El Ministerio de Trabajo de Neuquén alerta por intentos de estafa con mensajes falsos y robo de datos

El sistema Emplea Neuquén aclaró que no piden códigos de verificación ni datos personales para ningún trámite o consulta.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 17:45
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El presidente de Estados Unidos declaró que la Guardia Revolucionaria iraní "podría estar" detrás del atentado, aunque la inteligencia israelí mantendrá las investigaciones abiertas para determinar conexiones internacionales.

Desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano han advertido a los usuarios por estafas bajo su nombre. Por ello aclaran que Emplea Neuquén nunca pedirá datos personales o códigos de validación.

Según indicaron, hubo reiteradas consultas por posibles estafas, por lo cual explicaron que en caso de recibir un mensaje por Whatsapp del Ministerio, no enviar ningún código de validación.

Tampoco se recomienda enviar datos personales como DNI, CBU o domicilio.

Por último, recuerdan que en caso de dudas se comuniquen con cuentas oficiales o acercarse a la oficina.

 

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