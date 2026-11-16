La construcción de la planta de gas de Moquehue alcanzó aproximadamente un 85% de avance y podría completar su etapa mecánica durante la próxima semana. La obra se desarrolla en la Manzana W del barrio Chenque Co, en Villa Pehuenia Moquehue, y se reactivó a mediados de octubre, después de la finalización de la veda climática.

Los trabajos actuales se concentran en la colocación de cañerías y la instalación de las válvulas pendientes, que llegarán durante esta semana. Una vez finalizada esa etapa, comenzarán las tareas eléctricas, las pruebas técnicas y los procedimientos necesarios para habilitar el funcionamiento de las instalaciones.

En paralelo, la red de distribución de gas también registra avances importantes. La previsión es que toda la red planificada esté terminada a mediados de diciembre, con el barrio Chenque Co como primer sector que podría quedar habilitado.

Cómo funcionará la planta de GLP

La infraestructura permitirá almacenar y distribuir Gas Licuado de Petróleo (GLP) mediante una red domiciliaria. Su instalación representa un cambio para una comunidad que durante años dependió del gas envasado y de la leña para calefaccionarse y cocinar.

La planta tendrá inicialmente seis tanques de 7,3 metros cúbicos cada uno, con una capacidad total de almacenamiento de 43,8 metros cúbicos. Además, el predio cuenta con espacio previsto para incorporar otros seis tanques en una futura ampliación.

Entre sus instalaciones se encuentran:

Tanques para el almacenamiento del gas.

Bombas para trasladar el combustible.

Vaporizadores que transforman el GLP líquido en gas.

Un puente de regulación para controlar la presión antes de ingresar a la red.

Oficinas y sectores operativos.

Espacios para la circulación y carga de los camiones abastecedores.

La planta está emplazada en un terreno de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, que la Municipalidad cedió a Hidrocarburos del Neuquén (HIDENESA) en 2022 para avanzar con una solución al problema de abastecimiento energético de la localidad.

Qué falta para poner en funcionamiento la planta

Una vez terminada la instalación mecánica, el cronograma contempla una serie de pasos técnicos y administrativos antes de comenzar a distribuir el combustible.

El proceso incluye:

Finalización mecánica: instalación y conexión de todos los equipos, cañerías y válvulas. Instalación eléctrica: conexión de los sistemas que permitirán operar la planta. Primera prueba técnica: verificación inicial de las instalaciones. Presentación de documentación: entrega de los requisitos ante el organismo nacional competente. Pruebas de funcionamiento: controles para comprobar que todos los equipos trabajen correctamente.

Según la información de la obra, ya hay viviendas preparadas para participar de las pruebas. Sin embargo, la finalización de la red y la habilitación efectiva del servicio son etapas diferentes: todavía deberán completarse los controles correspondientes.

Chenque Co será el primer barrio en recibir el servicio

La red de distribución es la infraestructura que permitirá trasladar el gas desde la planta hasta los domicilios. Su construcción también presenta un avance importante y el objetivo es que esté completamente terminada a mediados de diciembre.

El barrio Chenque Co sería el primero en quedar habilitado. Desde ese sector, el suministro se extendería progresivamente hacia los demás puntos contemplados en el proyecto.

La diferencia entre terminar el tendido y habilitar las conexiones es importante para los vecinos: contar con las cañerías instaladas no significa necesariamente que el servicio pueda utilizarse de inmediato. Para eso también deben completarse las pruebas y autorizaciones correspondientes.

Una obra que busca cambiar el abastecimiento energético de Moquehue

El acceso al gas por red responde a una demanda histórica de los habitantes de Moquehue. Hasta ahora, numerosas familias debieron organizar su abastecimiento mediante garrafas, gas envasado y leña, alternativas que implican mayores dificultades logísticas en una localidad cordillerana.

El proyecto también tiene antecedentes concretos. En enero de 2026, cuando comenzó el traslado de los componentes de la planta que funcionaba en Los Miches, se informó que la infraestructura permitiría abastecer inicialmente a cientos de familias.

La reutilización de esos equipos fue posible después de que Los Miches avanzara con su conexión al gas natural. De esta manera, una planta que dejó de ser necesaria en esa localidad pudo trasladarse para atender otra demanda de la provincia.

La obra forma parte de una estrategia provincial que contempla diferentes soluciones según las características de cada comunidad: redes de gas natural, plantas de GLP y sistemas de almacenamiento para viviendas alejadas de las redes principales.

Ocho trabajadores de Moquehue participan de la obra

Otro de los datos destacados es la participación de mano de obra local. De las 40 personas que actualmente trabajan en el proyecto, ocho son habitantes de Moquehue.

El intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo de Gregorio, destacó la importancia de concretar una demanda que lleva años entre los vecinos.

"El gas en Moquehue es un sueño de muchos años de nuestros vecinos y vecinas, y hoy lo vemos cada vez más cerca. Es una obra que cambia la calidad de vida de las familias y que trabajamos con mucho compromiso para que se haga realidad", expresó.

La incorporación de trabajadores de la localidad también representa un componente económico y social durante la ejecución de una infraestructura que busca acompañar el crecimiento residencial y turístico de Villa Pehuenia-Moquehue.

Cuándo podría llegar el gas a las viviendas

El cronograma establece mediados de diciembre como fecha estimada para completar la red de distribución. Antes de que los vecinos puedan utilizar el servicio, deberán concluirse la instalación eléctrica, las pruebas técnicas y las habilitaciones correspondientes.

El barrio Chenque Co será el primer sector previsto para la puesta en marcha del suministro. Luego, la distribución avanzará hacia los demás sectores incluidos en el proyecto.

Por el momento, la fecha de finalización de la red no debe confundirse con una fecha confirmada de conexión para todos los hogares. El avance de las próximas semanas permitirá conocer cuándo comenzará efectivamente el abastecimiento.

La planta ya alcanzó el 85% de ejecución y se encamina a completar su montaje mecánico. Después de años de depender de otras alternativas para acceder a la energía, Moquehue se acerca a contar con un sistema de distribución de GLP por red.