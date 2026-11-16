Max Knull, candidato a intendente de San Martín de los Andes por Comunidad, comenzó a delinear los principales ejes de su propuesta de cara a las elecciones municipales de 2027. Entre sus prioridades, mencionó la necesidad de mejorar la planificación de la ciudad, acompañar el crecimiento poblacional y fortalecer el trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno provincial.

En una entrevista con el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550, Knull, quien también se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Tierras Patagónicas, explicó que su decisión de involucrarse en política responde a los desafíos que atraviesa la localidad. Según sostuvo, San Martín de los Andes experimentó un crecimiento acelerado durante los últimos años, pero la infraestructura y los servicios no lograron acompañar ese proceso. “Lo que le hace falta a San Martín es mayor gestión, articulación, trabajo en equipo”, afirmó.

Entre los problemas inmediatos, señaló el deterioro de las calles, los baches y los pozos, aunque remarcó que también es necesario establecer políticas que permitan proyectar el desarrollo de la localidad durante los próximos 20 años. Además, destacó que actualmente hay 66 obras entre finalizadas, en ejecución y próximas a comenzar en San Martín de los Andes.

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el acceso a la tierra y la vivienda. Knull reconoció que se trata de una problemática que requiere especial atención, especialmente para las familias que no cuentan con posibilidades de acceder a un terreno o una casa propia. También mencionó la situación de los barrios populares y las condiciones de precariedad que atraviesan algunos sectores, por lo que propuso trabajar en conjunto con las organizaciones sociales, los vecinos y el Gobierno provincial para encontrar soluciones.

Por último, el candidato anticipó que trabaja en la conformación de un equipo integrado por unas 20 o 30 personas con experiencia en distintas áreas, que colaboran en el diagnóstico y la elaboración de un plan de gobierno. Si bien todavía no están definidos los nombres que integrarán la lista, adelantó que buscará una representación diversa y abierta al diálogo con otros espacios. “San Martín necesita un recambio, necesita vientos nuevos, una bocanada de oxígeno fresco, caras nuevas y equipos nuevos”, expresó, y aseguró que su objetivo es recuperar el protagonismo turístico de la ciudad y acompañar su desarrollo sin poner en riesgo el ambiente.

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