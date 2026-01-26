La localidad de Moquehue comienza a saldar una deuda histórica en materia de servicios básicos. El viernes la empresa Hidrocarburos del Neuquén (HIDENESA) inició el movimiento de la infraestructura de la planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se instalará en la localidad.

La nueva planta de GLP promete mejorar de manera sustancial la calidad de vida de cientos de familias que, desde hace años, dependen del gas envasado o de la leña para calefaccionarse.

“Estamos con el montaje de lo que es la planta de GLP para abastecer a Moquehue, una obra pensada para cumplir y, de alguna manera, recuperar muchas cosas que se fueron perdiendo durante todos estos años”, explicó a Mejor Informado Ariel Villarnovo, encargado de la obra.

Villarnovo remarcó que se trata de una infraestructura muy demandada por la comunidad. “Es una obra que hace años se espera. Acá la población se abastece de algo primordial, que es el gas, pero no lo tenemos de red. Lo usamos envasado o, como antes, con leña”, señaló.

El impacto económico es uno de los puntos clave: “El gas envasado es muy costoso, por eso esta planta representa un gran paso. Primero con GLP y, obviamente, esperando a futuro poder traer el gas natural a la población”, sostuvo.

Equipamiento nuevo y proyección de crecimiento

La planta contará con equipamiento completamente nuevo y fue diseñada con una mirada de expansión. “Todo lo que se ve es equipamiento nuevo y la planta va a ser más amplia. La idea es que sea un proyecto grande, como para abastecer a varias familias de Moquehue”, indicó el responsable de la obra.

En esta primera etapa, el servicio alcanzará a unas 300 familias, mientras que una segunda fase permitirá cubrir el resto de la localidad.

Comienzo del tendido de red y plazos estimados

Según explicó Villarnovo, los trabajos de zanjeo y colocación del caño maestro comenzarán en los próximos días. “En un par de días ya empezaríamos con el tendido de red para distribuir el gas por la población”, adelantó.

En cuanto a los tiempos para que los vecinos puedan realizar la conexión domiciliaria, estimó un plazo de entre 16 y 17 semanas, siempre que las condiciones del terreno lo permitan. “Hay factores que a veces retrasan un poco, como el suelo, así que hay que jugar con esos tiempos”, aclaró.

Alcance de la obra

La primera etapa contempla entre 10 y 11 kilómetros de red, mientras que la segunda sumará aproximadamente 20 kilómetros adicionales, lo que permitirá ampliar el alcance del servicio a toda la localidad. Además, Villarnovo destacó el beneficio económico del sistema: “Es un gas que rinde más y es más económico. El vecino se va a ver claramente favorecido”, afirmó.

Camino al gas natural

Finalmente, el encargado de la obra subrayó que la planta de GLP no es un punto final, sino un paso estratégico. “Esto nos va a brindar una gran ayuda para proceder al siguiente paso, que es tirar un caño madre para una futura cañería de gas natural”, concluyó.

La nueva planta marca un antes y un después para Moquehue, una localidad que empieza a dejar atrás años de postergación energética y se encamina hacia un servicio esencial más accesible y sustentable.

Mirá la entrevista a Ariel Villarnovo, encargado de la obra: