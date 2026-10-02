Gerez expuso en Rosario cómo Neuquén enfrenta el microtráfico: “Los resultados están a la vista”

El microtráfico de drogas fue uno de los ejes centrales de las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollan en la ciudad de Rosario. En ese marco, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, presentó la estrategia que lleva adelante la provincia para combatir este tipo de delitos.

Gerez expuso sobre el “Plan de Persecución del Microtráfico de Drogas”, una iniciativa que el Ministerio Público Fiscal implementa en conjunto con la Policía provincial. La presentación se realizó en el panel “Microtráfico: experiencias en su implementación y aplicación”, que reunió a representantes de distintos organismos judiciales y de seguridad del país.

Durante su exposición, el fiscal general neuquino detalló la experiencia de la provincia y los resultados alcanzados desde que Neuquén asumió la competencia para investigar el microtráfico, en febrero de 2025.

Hasta ese momento, las investigaciones vinculadas con estos delitos estaban bajo la órbita de la Justicia Federal. El cambio de competencia permitió que el Ministerio Público Fiscal provincial comenzara a intervenir directamente en la persecución de los casos de comercialización de drogas a menor escala.

“El ciudadano es un aliado estratégico en la lucha contra el microtráfico”, afirmó el fiscal general, y explicó que la propia dinámica de la comercialización de drogas hace que sus consecuencias sean particularmente visibles en la vida cotidiana de los barrios.

Gerez también puso el foco en la participación ciudadana como una herramienta clave para combatir el microtráfico. En ese sentido, sostuvo que quienes viven en los barrios pueden aportar información fundamental porque conocen de cerca la dinámica de la venta de drogas. “El ciudadano es un aliado estratégico en la lucha contra el microtráfico”, afirmó el fiscal general, y explicó que la propia dinámica de la comercialización de drogas hace que sus consecuencias sean particularmente visibles en la vida cotidiana de los barrios.

Según planteó, los vecinos muchas veces saben quién vende, cómo lo hace, cuándo ocurre y dónde se desarrolla esa actividad. “El ciudadano sabe quién vende, cómo, cuándo y dónde; y quiere que esa actividad cese por las consecuencias negativas que el microtráfico genera en la vida comunitaria”, señaló.

Sin embargo, Gerez advirtió que existe una barrera que muchas veces impide que esa información llegue a las autoridades: el temor de los vecinos a quedar expuestos o sufrir represalias. “Se encuentra con un obstáculo grande para denunciar la actividad: el temor a quedar expuesto, el temor a sufrir una represalia”.

Frente a esa situación, el Ministerio Público Fiscal diseñó una herramienta destinada a facilitar el aporte de información sin poner en riesgo la identidad de quien denuncia. “A fin de romper esta barrera hemos diseñado una herramienta estratégica que permita que el vecino aporte datos útiles sobre la venta de drogas en los barrios, de una manera anónima, segura y confiable”, explicó Gerez.

Gerez compartió el panel con Martín López Zavaleta, fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pablo Guillermo Wuhsagk, subsecretario de la Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires; y Emiliano Méndez Ortiz, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación.

Una agenda centrada en el delito organizado

Las jornadas reúnen a fiscales, funcionarios judiciales y especialistas para analizar distintas problemáticas vinculadas con la investigación y persecución del delito. La narcocriminalidad y el crimen organizado ocuparon un lugar destacado en el programa.

También se abordaron temas como cibercrimen e inteligencia artificial, litigación ambiental estratégica, violencia de género, responsabilidad penal adolescente y políticas de atención a las víctimas.

Además, participaron especialistas e invitados internacionales provenientes de Estados Unidos, Italia y Chile, quienes aportaron distintas experiencias sobre las estrategias de persecución penal.

La apertura del encuentro estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, Jorge Canteros; el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena; y la fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich.

El cierre de las jornadas está previsto para este viernes y estará a cargo de las autoridades del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.