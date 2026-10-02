“Se invitó a todas las provincias”: Neuquén reúne al país para debatir la lucha contra el microtráfico

Neuquén será sede del Primer Congreso Nacional de Lucha Contra el Microtráfico, un encuentro que reunirá durante dos jornadas a representantes de distintas provincias para compartir experiencias, analizar dificultades y debatir herramientas para enfrentar el comercio ilegal de drogas a pequeña escala.

El congreso se desarrollará el lunes 5 y martes 6 de octubre en el Centro de Convenciones Domuyo y tendrá como uno de sus ejes centrales la experiencia de Neuquén desde la implementación, el 28 de febrero de 2025, del nuevo esquema de desfederalización de la persecución del narcomenudeo.

El director de Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, comisario Nelson Peralta, explicó en diálogo con La Primera Mañana, por AM550, que la iniciativa surgió a partir del interés de otras provincias que comenzaron a consultar a Neuquén sobre el proceso.

“Se invitó a todas las provincias. Esto surge porque desde la desfederalización hubo varias provincias que llamaban para ver cómo hicieron esto, cómo pudieron hacerlo de esta forma y por qué pudieron hacerlo”, señaló Peralta.

Según explicó, algunas jurisdicciones avanzaron en la desfederalización, mientras que otras encontraron dificultades durante el proceso. Esa diversidad de experiencias fue uno de los motivos para organizar el encuentro. “Habían varias que querían desfederalizar y se encontraban con ciertas trabas, y hay otras que desfederalizaron pero les fue mal. Entonces, los llamamos para hacer un congreso, invitarlos y contarles bien la experiencia”, relató el comisario.

La propuesta apunta a mostrar el proceso neuquino desde distintas áreas, incluyendo la política, la Justicia y el trabajo policial, pero también a poner sobre la mesa los problemas que aparecieron durante la implementación.

“Vamos a transmitir la forma que por lo menos acá viene bien y está funcionando. Vamos a transmitir todos los detalles para que se lleven algo orientativo de cómo, en la cultura de su provincia, se puede llevar adelante”, explicó Peralta.

Evitar la saturación del sistema

Uno de los aspectos que el director de Antinarcóticos considera centrales en la experiencia neuquina es la definición de criterios de priorización para evitar que el sistema judicial y policial se sobrecargue con intervenciones vinculadas al consumo.

Peralta puso como ejemplo las situaciones en las que una persona es encontrada con droga para consumo personal y señaló que, en algunos lugares, esas intervenciones pueden terminar generando causas judiciales que saturan el sistema. “Hay policías que todavía están haciendo causa cuando le encuentran droga a una persona. Entonces se satura el sistema porque son muchísimas intervenciones”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que uno de los criterios implementados en Neuquén apunta a diferenciar al consumidor de quienes participan de la comercialización de drogas. “¿Qué es lo que hace que no criminalicemos el consumo? Quien es un consumidor, tratar de darle otro tipo de intervención, no sumarle a su adicción un problema judicial y realmente ir por los que están haciendo este comercio ilegal”, afirmó.

El planteo forma parte de un esquema estratégico que busca concentrar los recursos policiales y judiciales en las estructuras y personas vinculadas a la venta de estupefacientes, sin perder capacidad operativa en una gran cantidad de intervenciones de menor escala.

Una experiencia que busca ser compartida

El Congreso contará con la participación de funcionarios y especialistas que tuvieron distintos roles en el diseño y la implementación de la política provincial. Entre los disertantes estarán el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el fiscal general, José Gerez; el juez del Tribunal Oral Federal, Pablo Matkovic; y el doctor Eugenio Burzaco, entre otros.

Peralta destacó especialmente el aporte del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial en el desarrollo del esquema neuquino. También mencionó a quienes participaron de la elaboración de herramientas y estrategias para trasladar las decisiones de política criminal al trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad. En ese marco, destacó el plan estratégico elaborado para orientar el trabajo y establecer criterios que permitan evitar la saturación del sistema.

Desde el área policial, Peralta será uno de los encargados de transmitir a representantes de otras fuerzas las experiencias acumuladas durante el proceso de implementación. “Voy a estar transmitiéndole a los otros directores o jefes de las otras policías cuáles fueron los obstáculos que hemos tenido”, indicó.

Y remarcó que el objetivo no será presentar únicamente los aspectos positivos de la experiencia neuquina: “Vamos a hablar de las bondades y también de lo malo, porque hay que hablarlo de frente. Hay que verlo de frente”.

Un espacio para compartir obstáculos y herramientas

El Congreso estará dirigido especialmente a las áreas de narcotráfico de las policías provinciales y buscará generar un ámbito de intercambio de información, experiencias y herramientas de trabajo, además de fortalecer la coordinación entre las distintas fuerzas.

Durante las jornadas se analizará el proceso de desfederalización desde diferentes perspectivas: el rol del Ministerio de Seguridad y del Gobierno provincial, la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, y la participación del fuero federal.

También estarán presentes representantes de provincias que ya cuentan con experiencia en el abordaje del narcomenudeo. Peralta explicó que, al día siguiente de la jornada principal, se desarrollará un simposio en el que participarán policías de otras jurisdicciones que ya avanzaron con la desfederalización.

“Van a hablar las otras policías, las que ya han desfederalizado, para que nos cuenten un poco cómo, las que van mucho más avanzadas en tiempo, se han encontrado con otros obstáculos”, explicó.

La intención es generar un intercambio que permita identificar problemas comunes y conocer las herramientas utilizadas para resolverlos.

Para Peralta, además, el contacto personal resulta especialmente importante en una actividad en la que el manejo de información requiere niveles de reserva. “En esta área es muy sensible la información. Hay muchas reservas. Entonces lo mejor que hay es el cara a cara”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que el encuentro permitirá establecer vínculos directos entre los responsables de las distintas fuerzas. “Saber con quién me voy a encontrar del otro lado del teléfono cuando llame para ver alguna información o ciertas consultas es muy productivo para nosotros”, afirmó.

El aporte de la ciudadanía

Otro de los aspectos que será abordado durante el Congreso será la participación ciudadana en la detección y denuncia de situaciones vinculadas al microtráfico.

En este punto, Peralta destacó el incremento de información recibida a través del código QR habilitado por el Ministerio Público Fiscal y de la aplicación Neuquén Te Cuida, dos canales que permiten realizar aportes de manera anónima.

La información aportada por los vecinos constituye una de las herramientas que complementan el trabajo de investigación de las fuerzas de seguridad y los organismos judiciales.

Así, el encuentro de octubre buscará poner en común no solamente los resultados alcanzados por Neuquén desde la desfederalización, sino también las dificultades que surgieron durante el proceso y las estrategias utilizadas para abordarlas.

La premisa planteada por Peralta es que la experiencia pueda servir como referencia para otras provincias que evalúan avanzar en el mismo camino, pero también que Neuquén pueda incorporar aprendizajes de aquellas jurisdicciones que llevan más tiempo trabajando bajo este esquema. “Hay que hablarlo de frente y poder sortear esos obstáculos. Si no los identificamos y no los hablamos de frente, no hay otra forma”, resumió el director de Antinarcóticos.