El Gobierno de Neuquén avanza en su política de tolerancia cero contra los ñoquis y los delincuentes en los distintos organismos y niveles de la Administración Pública.

En este contexto, hoy se conoció el despido por parte del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa de una médica que desarrollaba tareas en el Hospital José Cuevas de Loncopué.

Se conoció que la profesional del sistema sanitaria de la provincia puso en marcha un emprendimiento particular donde ofrecía tratamientos de estética mientras se encontraba de licencia médica y con reposo laboral. Además de haber actuado de manera inmoral, no respetó su régimen de dedicación exclusiva full time.

La exagente fue identificada como Mariela Bilinski, quien usufructuó una licencia médica por un tratamiento largo entre el 29 de abril y el 14 de septiembre de 2025.

Mientras se reponía de sus dolores, dedicaba tiempo a ofrecer servicios de depilación definitiva a través de WhatsApp, donde informaba costos y solicitaba señas para reservas turnos.

En su declaración, la médica reconoció haber organizado la agenda y otorgado turnos, aunque dijo que los tratamientos no se concretaron por no haber podido conseguir las máquinas necesarias. Sin embargo, la dirección de Salud Ocupacional sostuvo: “Trabajar no, puede hacer actividades de esparcimiento o de dispersión; si vos estás enfermo para un trabajo, estás enfermo para cualquier trabajo”.

La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial dictaminó por unanimidad la sanción y le aplicaron la cesantía. En su informe, el organismo advirtió que “su conducta resultó inadecuada, marcando un franco abuso del derecho”.

Además de la expulsión del sistema público, se dispuso que la dirección provincial de Recursos Humanos revise los importes abonados a la médica. El objetivo es arbitrar los mecanismos para recuperar las sumas de dinero percibidas indebidamente durante los meses que no prestó servicios y, de ser necesario, dar intervención a la Fiscalía de Estado por un posible enriquecimiento sin causa.

En el expediente se destacó que la conducta desplegada por la médica vulneró los deberes propios de su condición de agente pública y resultó perjudicial para el servicio de salud, particularmente teniendo en consideración la función profesional desempeñada.





