El Gobierno de Neuquén echó a tres estatales más: dos porteros con faltazos récord y una policía indisciplinada

En el marco de su política de tolerancia cero ante hechos de corrupción e inconducta en la Administración Pública, el Gobierno de Neuquén echó a tres trabajadores estatales más. Lo hizo a través de decretos que fueron firmados por el gobernador Rolando Figueroa.

El primer casó recayó sobre la figura de Pablo Varela, auxiliar de servicio en el Centro de Complementación Educativa Nayahue de Neuquén capital. De acuerdo a lo informado por el Ejecutivo, registró faltas a su puesto de trabajo entre el 1 de noviembre de 2023 y el 22 de febrero de 2024.

Las autoridades de Nayahue informaron que “no se presentaba a prestar servicios desde hacía más de dos años” y que “durante la gestión anterior tampoco se tenían noticias respecto de su situación”.

El segundo caso registrado fue protagonizado por Nicolás Cabrera, quien fue cesanteado de su cargo como auxiliar de servicio del Centro Provincial de Enseñanza Media 63 de Neuquén capital.

Le endilgaron abandono de cargo por haber faltado en forma injustificada a su puesto de trabajo, durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2023 y el 30 de mayo de 2024, ambos inclusive. En tanto, uno de los directivos de la escuela expresó que “nunca lo había visto prestar servicios en la escuela desde que asumió funciones directivas en el año 2022”.

Finalmente, el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa echó de la Administración Pública a una policía identificada como Sofía Parada por indisciplina.

Según se indicó al respecto, el 21 de agosto de 2026, la Jefatura de Policía le solicitó al Ejecutivo la destitución por cesantía de esta ahora exagente debido a que registró un total de 69 días de arresto policial, en virtud de distintas indisciplinas en el período comprendido entre el 11 de febrero de 2026 al 30 de julio de 2026.