Junín de los Andes atraviesa una nueva crecida del río Chimehuín y el agua ya llegó al límite de distintos sectores de la ribera. La Municipalidad reforzó las defensas con camiones, maquinaria y personal para evitar que el cauce avance hacia las calles y los barrios.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Junín de los Andes, Daniel Madueño, explicó que la regla utilizada para medir el nivel marca actualmente 2,60 metros. Según señaló al sitio Info los Andes, el registro podría ser mayor porque la escala no permite medir toda la altura disponible.

“Estamos a 2,60 metros. Esa es la cantidad de agua que tiene hoy el río y estimo que un poco más”, explicó Madueño.

El funcionario también describió el volumen de agua que baja por el Chimehuín. “Estamos casi en tres metros de agua. Y, aparte, el caudal que trae es increíble”, sostuvo.

El municipio reforzó varios puntos de la ribera

Los equipos municipales realizaron un relevamiento desde distintos sectores de la ribera hasta el final del barrio Jardines de Chimehuín. Los trabajos comenzaron en las huertas comunitarias y continuaron sobre la Costanera, donde detectaron que uno de los desagües estaba funcionando en sentido inverso.

“El agua estaba ingresando y la estaba llevando dentro del barrio”, explicó Madueño. Por ese motivo, el municipio decidió cerrar ese punto para evitar que el río utilizara la acequia como vía de ingreso.

Madueño explicó que detectaron filtraciones de agua del río y que el nivel llegó hasta el límite de la acequia en la zona del Puente Banana.

En la zona de las huertas comunitarias también se colocó material para contener el avance del agua. La defensa continuará hasta el final de la calle Don Bosco y abarcará los sectores donde el cauce se encuentra más cerca de las calles.

“Estamos poniendo muchísimo material para la contención”, afirmó el secretario de Obras Públicas. En el lugar trabajan camiones y máquinas que descargan tierra y piedra para elevar el terreno y formar una barrera frente al río.

Uno de los sectores ya presentaba agua sobre las calles. “Ya logramos contenerlo. Generamos un pequeño desagote por niveles que nos tiraron los profesionales. Pudimos llevarlo y encauzarlo para este lado”, explicó Madueño.

Ese trabajo permitió retirar parte del agua acumulada y mantener un escurrimiento hacia una zanja que continúa siendo utilizada para sacar agua de las calles y de sectores afectados por las lluvias.

También cerraron el paso vehicular cerca del puente Banana

La crecida llevó además a restringir el tránsito vehicular en el sector del puente Banana. El cierre alcanza el tramo que comienza en la Costanera del río Chimehuín y llega hasta la calle La Barría.

La crecida llevó además a restringir el tránsito vehicular en el sector del puente Banana.

El paso peatonal continúa habilitado, pero no pueden circular vehículos por ese sector. Madueño explicó que detectaron filtraciones de agua del río y que el nivel llegó hasta el límite de la acequia.

“El agua está ahora llegando al límite de la acequia, por lo cual decidimos el no tránsito de vehículos pesados”, señaló.

La medida busca evitar daños debajo de los adoquines. “No sabemos debajo de los adoquines cómo está generando ese paso del agua. Si está generando lavado del material, si va a generar pozos, huecos que pueden generar hendiduras dentro del adoquín”, detalló.

Una familia permanece afectada por el avance del agua

El avance del Chimehuín también alcanzó un sector donde permanece una familia directamente afectada por la inundación. Desarrollo Social y Defensa Civil fueron convocados para verificar su situación y evaluar un eventual traslado.

“Se iba a encargar el personal de Desarrollo Social, en conjunto con Defensa Civil, de poder verificar el estado de esa familia y, si fuese necesario, también trasladaremos maquinaria desde acá para poder evacuarlos”, explicó Madueño.

Por el momento, el municipio informó que no hay personas evacuadas. Sin embargo, ya preparó un esquema de respuesta para actuar si el nivel del río continúa aumentando. “En caso de ser necesario evacuar a alguien, está todo planificado y contenido”, aseguró el secretario de Obras Públicas de Junín de los Andes.

La dimensión del avance del agua también fue observada desde el aire. Madueño contó que había recibido imágenes tomadas con un dron desde el sector del Ejército. “Es increíble, directamente. Es un solo brazo de agua. Todas esas islas y sectores que se conocían en esos lugares están bajo agua completamente”, describió.

El recorrido del Chimehuín atraviesa buena parte de Junín de los Andes. Desde la zona cercana al cuartel y el Parque Industrial, el río pasa por sectores próximos al barrio Lanín y continúa hacia Jardines del Chimehuín, hasta alcanzar el área de Ñireco y la conocida isla de Oñate.

La defensa podría convertirse en un espacio de uso vecinal

La emergencia también abrió la posibilidad de transformar parte de las defensas provisorias en una solución permanente. Una vez que pase la crecida, el municipio prevé elevar el terreno, colocar tierra negra, sembrar y analizar la instalación de un alambrado.

“Vamos a elevar para no tener más este inconveniente, para que esto ya pase a ser parte de la defensa”, indicó Madueño.

La intención es que ese sector pueda convertirse posteriormente en una zona parquizada y de esparcimiento. “Aprovechando la emergencia, vamos a tratar de sacar algo positivo”, expresó.

Mientras tanto, el trabajo continúa en distintos puntos de la localidad. Madueño explicó que el personal comenzó por las huertas comunitarias, siguió por Costanera y luego avanzará hacia otros lugares previamente identificados.

“Una vez que terminemos acá nos trasladaremos a otros sectores, pero ya pudimos visualizar los lugares y los pusimos dentro de un cronograma de trabajo”, señaló.

El operativo también se mantiene atento al pronóstico. Según explicó el funcionario, las proyecciones contemplan nuevas precipitaciones y nevadas para los días 1, 2 y 3 de octubre, aunque se espera que no alcancen la magnitud del último temporal.

El principal dato que monitorean es el comportamiento nocturno del río. “Por las noches, el río está creciendo cada vez más”, advirtió Madueño. Por eso, el municipio mantiene las tareas de contención para evitar que el agua avance desde la ribera hacia el interior de Junín de los Andes.

El funcionario destacó además el trabajo de los empleados municipales y de trabajadores contratados de empresas locales. “Tienen un compromiso grandísimo con Junín. Están siempre predispuestos. No importa el horario”, afirmó.

La Municipalidad también incorporó personal de empresas de la localidad porque la cantidad de tareas supera la capacidad habitual de los equipos. “Todos están dispuestos y ya apostados a solucionar el problema”, remarcó.

Ante una situación de emergencia, la Municipalidad de Junín de los Andes mantiene habilitado el 103 de Defensa Civil. Madueño también indicó que los vecinos pueden comunicarse mediante la página oficial del municipio, que permanece monitoreada para recibir avisos y activar la respuesta necesaria.