El Puente Codihue, ubicado sobre la Ruta Provincial 21 en el tramo que conecta Las Lajas con Loncopué, presenta daños luego del fuerte temporal de lluvias que afectó a la zona cordillerana de Neuquén. En el sector se registró un desmoronamiento sobre el lateral derecho del puente, por lo que se desplegaron tareas preventivas y se pidió a los conductores extremar las medidas de seguridad.

La situación se mantiene bajo evaluación mientras la provincia avanza en el relevamiento de daños y las tareas de remediación tras el episodio meteorológico que había llevado a la región a un alerta rojo.

Desmoronamiento y prevención sobre la Ruta 21

Personal de la División Tránsito Rural de Las Lajas realiza tareas de prevención sobre la Ruta Provincial 21 debido a la obstrucción generada por un desmoronamiento en uno de los laterales del Puente Codihue.

Desde los organismos de emergencia se solicitó a quienes transiten por el sector circular con mucha precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a las condiciones del camino. Las intensas precipitaciones registradas durante el temporal provocaron daños en el sector del puente y modificaron las condiciones habituales de circulación.

La recomendación es extremar las medidas de seguridad al atravesar el lugar y respetar las indicaciones del personal que se encuentra realizando tareas preventivas.

El Puente Codihue forma parte de una de las rutas provinciales que permanecen bajo seguimiento luego de las lluvias que afectaron distintos puntos de la cordillera neuquina. La Ruta Provincial 21, que une Las Lajas con Loncopué, se encuentra entre los corredores que continúan siendo evaluados por los organismos provinciales.

Neuquén pasó de alerta rojo a amarillo

La afectación del Puente Codihue se produce luego de un temporal que generó complicaciones en diferentes localidades y caminos de la zona cordillerana. Durante el episodio, el territorio provincial llegó a encontrarse bajo alerta rojo debido al riesgo asociado a las intensas y persistentes precipitaciones y al comportamiento de ríos, arroyos y otras cuencas.

Con la mejora de las condiciones meteorológicas, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de Neuquén informó la baja del nivel de alerta en todo el territorio provincial y el comienzo de una nueva etapa centrada en la evaluación de daños y la remediación.

El operativo mantiene bajo monitoreo los ríos, arroyos y cañadones, además de caminos, puentes, viviendas, establecimientos públicos y sectores productivos que pudieron resultar afectados.

Las zonas más afectadas

Entre las zonas que continúan bajo especial atención se encuentran Villa Pehuenia, Moquehue, Aluminé, Las Coloradas, Catán Lil, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Curruhué y distintos puntos del norte provincial.

También continúa la evaluación de las rutas provinciales 21, 23, 48, 52, 53 y 65, además del propio Puente Codihue y el sector de Haichol.

La baja del nivel de alerta no implica la habilitación automática de los caminos que presentan restricciones. Por ese motivo, desde los organismos provinciales se mantiene el pedido de respetar los cortes, evitar sectores inundados y consultar la información oficial antes de circular.

En cuanto a los pasos internacionales, Hua Hum permanece cerrado, mientras que Mamuil Malal está habilitado con restricciones. Cardenal Samoré se encuentra habilitado con portación obligatoria de cadenas y Pino Hachado permanece habilitado.

En este contexto, el Puente Codihue continúa como uno de los puntos que requieren especial atención. Mientras avanzan las evaluaciones sobre los daños provocados por el temporal, la prioridad en el sector es mantener la prevención y reducir los riesgos para quienes circulan entre Las Lajas y Loncopué.