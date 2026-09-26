El arranque del fin de semana traerá un alivio para buena parte de Neuquén luego del fuerte temporal que afectó especialmente a la cordillera durante los últimos días. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 26 de septiembre se espera una jornada con nubosidad variable, temperaturas más agradables y viento moderado, mientras que las lluvias quedarán concentradas en algunos sectores cordilleranos.

Neuquén capital: una tarde agradable y sin sobresaltos

En la capital provincial se prevé una jornada mayormente estable. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 22°C. El cielo se presentará entre mayormente nublado y parcialmente nublado, con escasa probabilidad de precipitaciones y viento leve a moderado durante la tarde.

Zapala: nubes, algo de viento y ambiente templado

En el centro de la provincia, Zapala tendrá un sábado con abundante nubosidad pero sin fenómenos significativos. La temperatura oscilará entre valores frescos por la mañana y una tarde más agradable, con máximas cercanas a los 20°C. El viento del oeste seguirá presente, aunque con menor intensidad que durante los días previos.

Chos Malal: el norte neuquino disfrutará de temperaturas en ascenso

La región del Alto Neuquén tendrá una de las jornadas más templadas de la provincia. Se espera una mínima cercana a los 7°C y una máxima de alrededor de 18°C, con cielo mayormente nublado y períodos de mejora. El viento soplará de manera moderada y no se prevén lluvias relevantes.

San Martín de los Andes: mejora el tiempo, pero siguen las chances de lluvias aisladas

Luego de varios días de precipitaciones persistentes, la localidad cordillerana tendrá un sábado más tranquilo. El SMN prevé temperaturas entre 4°C y 15°C, con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias débiles aisladas hacia la tarde o la noche. El viento se mantendrá moderado del sector oeste.

Villa La Angostura: continúan las nubes tras las intensas precipitaciones

La localidad turística también comenzará a dejar atrás el temporal. Se esperan temperaturas entre 4°C y 8°C, con abundante nubosidad durante gran parte del día y algunas precipitaciones débiles en forma aislada. La mejora será gradual, aunque el ambiente continuará húmedo y fresco.