La inscripción al programa de compensación por daños por granizo está abierta del 15 de octubre al 15 de diciembre de 2026. La convocatoria corresponde a la temporada agrícola 2026-2027 y está destinada a productores frutícolas, hortícolas y vitícolas que desarrollen su actividad dentro de los límites de superficie establecidos.

El trámite se realiza ante el Ente Compensador Agrícola (ECA), organismo que administra el programa en el ámbito provincial. La iniciativa busca brindar respaldo económico ante los daños que las tormentas de granizo pueden provocar en los cultivos.

El sistema funciona con aportes de los productores adheridos y contempla la intervención de la Provincia cuando los recursos del fondo no alcanzan para cubrir las compensaciones. Este mecanismo está previsto en la Ley Provincial 3526.

Quiénes pueden inscribirse al programa por granizo

La convocatoria establece distintos límites de superficie según la actividad productiva. Pueden incorporarse:

Productores frutícolas: hasta 100 hectáreas.

Productores hortícolas: hasta 5 hectáreas.

Productores vitícolas: hasta 5 hectáreas.

El aporte económico que debe realizar cada productor depende de la superficie productiva declarada y de la alícuota correspondiente a su actividad y escala.

Cuánto deben aportar los productores

El programa contempla porcentajes diferenciados para determinar el aporte de los productores, de acuerdo con la superficie cultivada.

Para la actividad frutícola, se aplica el 50% de la alícuota hasta las 50 hectáreas; el 70% para superficies de más de 50 y hasta 70 hectáreas; y el 100% para las explotaciones de más de 70 y hasta 100 hectáreas.

En el caso de los productores hortícolas y vitícolas de hasta 5 hectáreas, corresponde el 50% de la alícuota.

Los porcentajes se aplican sobre la alícuota prevista para el programa. Para conocer el importe en pesos que corresponde abonar, es necesario consultar los valores vigentes para cada cultivo y temporada.

Cómo funciona la compensación por daños por granizo

El programa cuenta con un fondo integrado por los aportes de los productores adheridos. Si el dinero disponible no alcanza para cubrir las compensaciones por los daños registrados, la Provincia aporta la diferencia, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 3526.

Cuando una granizada afecta a una explotación agrícola, las áreas técnicas verifican los daños y evalúan la producción perjudicada. A partir de ese relevamiento, el monto de la compensación se calcula según la cantidad de producción afectada y el costo medio de producción establecido para cada cultivo y temporada.

Durante la última temporada agrícola, los daños relevados por las áreas técnicas alcanzaron los 1.680 millones de pesos. La cifra dimensiona el impacto económico que pueden tener estos fenómenos meteorológicos sobre la producción y la importancia de contar con mecanismos de cobertura.

Qué hacer si una granizada daña los cultivos

Si el granizo ocurre antes de la cosecha, el productor debe informar los daños al ECA mediante una declaración jurada dentro de las 48 horas posteriores al evento.

Además, debe continuar con las labores habituales del cultivo y realizar los controles sanitarios correspondientes. Cumplir con estas obligaciones es necesario para mantener el derecho a recibir la compensación.

El aviso dentro del plazo establecido permite que los daños sean evaluados técnicamente y que el organismo cuente con la información necesaria para analizar el caso.

Qué documentación se necesita para inscribirse

Los productores interesados deben preparar la siguiente documentación para realizar el trámite:

DNI del productor.

RENSPA actualizado , correspondiente al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios.

Título de propiedad de la chacra , contrato de arrendamiento o contrato de comodato.

Planilla de adhesión al programa.

Antes de presentar la documentación, se recomienda consultar al organismo si existen formularios adicionales o requisitos específicos según el tipo de explotación.

Dónde realizar el trámite y consultar por el programa

Las inscripciones y adhesiones estarán habilitadas hasta el 15 de diciembre de 2026. Los productores pueden acercarse a la sede del Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo, ubicada en Belgrano 829, Centenario.

También pueden realizar consultas por correo electrónico a ecagranizo@gmail.com para conocer los requisitos de adhesión y los detalles correspondientes a su actividad.

La convocatoria ya está abierta y el próximo paso para los productores interesados es presentar la documentación dentro del plazo previsto. La inscripción permite incorporarse al sistema de compensación para la temporada 2026-2027, sujeto a las condiciones establecidas por el programa.