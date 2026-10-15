Quienes realicen el intento de cumbre del volcán Lanín deben incorporar estos elementos a su equipo desde el 1 de octubre. La medida busca evitar que los residuos fisiológicos queden en la montaña y se mantendrá hasta que estén acondicionados los baños secos de las áreas de pernocte.

El cacatubo es un recipiente de PVC diseñado para transportar de manera segura los residuos fisiológicos durante el ascenso. Debe utilizarse con bolsas compostables elaboradas a base de aceites vegetales, que luego se trasladan hasta la base del volcán para su tratamiento en aboneras habilitadas.

Las bolsas pueden ser entregadas por guías habilitados o solicitarse en el Centro de Informes de Tromen. La indicación es utilizar exclusivamente bolsas compostables para este fin y no dejar papel higiénico, toallitas húmedas ni otros productos de higiene en la montaña.

Qué es un cacatubo y para qué sirve

El cacatubo es un tubo de PVC con tapas en ambos extremos que permite guardar y transportar una bolsa compostable con residuos fisiológicos sin dejarlos expuestos durante el recorrido.

Su función es facilitar que cada persona se haga responsable de sus residuos durante el ascenso y los lleve hasta la base del volcán, donde pueden recibir el tratamiento correspondiente.

La incorporación de este elemento al equipamiento obligatorio apunta a resolver un problema particular de la alta montaña: la dificultad para gestionar los desechos cuando no hay instalaciones sanitarias acondicionadas en los sectores de pernocte.

Por qué los residuos no deben quedar en la montaña

En altura, las condiciones ambientales hacen que los residuos orgánicos tarden mucho tiempo en degradarse. Por eso, dejarlos en el terreno no es una alternativa adecuada para gestionar los desechos de quienes realizan actividades de montaña.

El retiro de los residuos permite reducir el impacto sobre el entorno natural y facilita su tratamiento en las aboneras habilitadas en la base del volcán Lanín.

No todo lo que queda en la montaña es parte del paisaje.

La medida también establece pautas específicas para evitar que otros materiales queden dispersos en el recorrido. Las bolsas plásticas comunes no deben utilizarse para este procedimiento, y los productos de higiene tampoco deben arrojarse en la montaña.

Qué deben llevar quienes intenten hacer cumbre

La exigencia está vigente desde el 1 de octubre y alcanza a quienes realicen el intento de cumbre del volcán Lanín.

Estos son los elementos y las indicaciones que deben tener en cuenta:

Cacatubo: recipiente de PVC con tapas en ambos extremos.

Bolsas compostables: deben estar elaboradas a base de aceites vegetales.

Uso exclusivo: las bolsas compostables deben destinarse a los residuos fisiológicos.

Punto de consulta y entrega : los guías habilitados pueden proporcionarlas y también pueden solicitarse en el Centro de Informes de Tromen.

Retiro de los residuos: deben transportarse hasta la base para su tratamiento en las aboneras habilitadas.

No se deben dejar papel higiénico, toallitas húmedas, productos de higiene femenina ni otros residuos en el recorrido.

Una medida transitoria hasta acondicionar los baños secos

La obligatoriedad del cacatubo y las bolsas compostables se mantendrá hasta que se acondicionen los baños secos de las áreas de pernocte.

Este punto es importante para quienes planifican el ascenso: la exigencia no tiene, según la información difundida, una fecha de finalización confirmada, sino que depende de la puesta en condiciones de esas instalaciones.

Hasta entonces, el transporte de los residuos fisiológicos forma parte de las medidas previstas para reducir el impacto de la actividad humana en el ambiente de alta montaña.

El cuidado del volcán Lanín también depende de quienes lo visitan

El ascenso al volcán Lanín requiere planificación, equipamiento adecuado y respeto por las indicaciones de conservación del entorno. La gestión de los residuos es parte de esa preparación y no termina cuando finaliza la caminata: también implica trasladar los desechos hasta los puntos previstos para su tratamiento.

La medida vigente desde octubre busca que quienes intenten alcanzar la cumbre puedan desarrollar la actividad sin dejar residuos fisiológicos en el ambiente. Mientras se acondicionan los baños secos de las áreas de pernocte, el uso del cacatubo y de bolsas compostables seguirá siendo obligatorio.