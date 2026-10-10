Una tormenta de granizo dañó alrededor del 20% de la plantación de tulipanes de Huinganco, en el norte neuquino, justo un día antes del lanzamiento oficial de la temporada de floración. El fenómeno afectó los cultivos que se encontraban en plena floración y golpeó una propuesta turística que la localidad se preparaba para celebrar este sábado.

Lo que iba a ser una fiesta primaveral para recibir a visitantes y mostrar uno de los nuevos atractivos de la región quedó marcado por las consecuencias del temporal. Las primeras estimaciones indican que una quinta parte de la siembra sufrió daños por la caída de granizo.

Una fiesta que esperaba a los visitantes

Para este sábado 10 de octubre estaba previsto el lanzamiento de “Primavera en el Alto Neuquén – Huinganco Florece”, una iniciativa destinada a celebrar la llegada de la primavera y promover el turismo en la localidad. La jornada contemplaba un recorrido por los tulipanes del Vivero Provincial, que se incorpora como un nuevo atractivo turístico del norte neuquino.

Los tulipanes estaban en plena floración cuando el granizo afectó los cultivos, a horas del lanzamiento turístico.

De todas formas, las actividades programadas continuarán con la inauguración y bendición del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, una obra de más de 12 metros de altura realizada por el arquitecto y escultor Alejandro Santana. El lugar fue proyectado como un nuevo punto panorámico para disfrutar del paisaje de la región.

Sin embargo, la tormenta llegó en la víspera de una jornada que había generado expectativas entre los organizadores y la comunidad. El daño en los cultivos afectó parte del espectáculo natural que se buscaba mostrar durante el inicio de la temporada.

Los tulipanes, una apuesta productiva y turística

La floración de tulipanes forma parte de una iniciativa que busca diversificar la actividad productiva del Alto Neuquén y generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo. La propuesta combina el desarrollo agrícola con la incorporación de atractivos paisajísticos para captar visitantes durante la primavera.

La temporada 2026 representa una nueva etapa para el proyecto, que busca consolidar a Huinganco como un destino para quienes recorren el norte de la provincia. La plantación de tulipanes se suma así a las alternativas turísticas de la zona, con la intención de impulsar la economía local.

La plantación de tulipanes es un nuevo atractivo turístico que busca impulsar las visitas primaverales a Huinganco.

El proyecto es impulsado por el Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Economía, Producción e Industria y la Secretaría de Producción e Industria, junto con la Municipalidad de Huinganco y el Vivero Provincial. También participa el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales en las tareas de promoción y preparación del nuevo atractivo.

Aunque el granizo afectó una parte de la plantación, los daños estimados en el 20% corresponden a las primeras evaluaciones realizadas tras la tormenta. El impacto sobre la floración se produjo en un momento clave para la localidad, que se preparaba para inaugurar oficialmente una propuesta destinada a atraer visitantes y fortalecer el turismo de primavera.