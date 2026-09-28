Caravel Viajes presentó “Primavera Mágica”, una propuesta turística de tres días por el norte neuquino que se realizará del 10 al 12 de octubre de 2026. El programa parte desde Neuquén Capital e incluye transporte, dos noches de alojamiento, excursiones, entradas y actividades guiadas.

La experiencia recorrerá principalmente Huinganco, Varvarco y Los Bolillos, con una agenda que combina naturaleza, gastronomía, geología y astroturismo. Uno de los principales atractivos será la visita al Vivero Provincial de Huinganco, durante la temporada de floración de los tulipanes.

El paquete tiene un valor de $575.000 por persona, en base doble, e incluye alojamiento en la Hostería Huinganco, desayuno buffet, traslados desde Neuquén Capital y regreso, además de las excursiones y actividades previstas.

La propuesta es presentada por Caravel Viajes, agencia de viajes que, según la información difundida, se encuentra habilitada como prestadora turística por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales del Neuquén.

Huinganco se prepara para la temporada de tulipanes

La floración de los tulipanes se convirtió en uno de los nuevos atractivos turísticos de Huinganco. En 2025, el Vivero Provincial había desarrollado una primera experiencia con 5.000 bulbos de cuatro variedades, mientras que para octubre de 2026 la localidad prepara una nueva temporada y una agenda turística vinculada a esta producción.

La visita incluida en “Primavera Mágica” permitirá recorrer el vivero y observar la floración durante una época especialmente atractiva para conocer los paisajes del norte neuquino.

El desarrollo de los tulipanes también tiene un componente productivo. La experiencia inicial buscó evaluar la adaptación del cultivo a las condiciones de la región y explorar su potencial como actividad económica y atractivo turístico.

Así, el viaje no se limita a contemplar las flores, sino que incorpora uno de los proyectos que actualmente forman parte de la transformación de la oferta turística de Huinganco.

El recorrido también incluye Varvarco y Los Bolillos

El programa continúa hacia Varvarco, una de las localidades más reconocidas del Alto Neuquén por sus paisajes cordilleranos y su cercanía con atractivos como el cerro Domuyo, Aguas Calientes y Los Bolillos.

En ese sector está previsto el trekking “Primitivos”, una caminata al atardecer por el entorno de Los Bolillos, caracterizado por sus formaciones rocosas.

El horario permite incorporar otro elemento al recorrido: los cambios de luz sobre las formaciones durante el final de la tarde.

Los Bolillos también fue escenario de propuestas de turismo nocturno y experiencias vinculadas con la historia del Alto Neuquén. En enero de 2026, por ejemplo, se realizó allí una caminata bajo las estrellas que combinó paisaje e historia regional.

Gastronomía regional y una cena en una cueva natural

La gastronomía será otro de los componentes de la escapada.

El programa contempla una cena tradicional con chivito al asador dentro de una cueva natural, una actividad que busca combinar la cocina característica de la región con uno de los escenarios naturales del norte neuquino.

De esta manera, la propuesta suma una experiencia gastronómica al recorrido por los paisajes y evita concentrar el viaje únicamente en las actividades de naturaleza.

Una noche para observar el cielo del norte neuquino

La agenda también incorpora una experiencia de astroturismo a cargo de Lan Küyen, con observación del cielo mediante telescopios profesionales.

La actividad se desarrollará durante la noche, aprovechando las condiciones del entorno cordillerano y la menor presencia de iluminación urbana respecto de los grandes centros poblados.

El astroturismo ya forma parte de otras experiencias desarrolladas en el norte neuquino, donde las actividades nocturnas se utilizan para combinar naturaleza, paisaje e historia local.

Qué incluye el viaje y cuánto cuesta

“Primavera Mágica” tiene un precio de $575.000 por persona, en base doble.

El paquete incluye:

Transporte desde Neuquén Capital y regreso.

y regreso. Dos noches de alojamiento en la Hostería Huinganco.

en la Hostería Huinganco. Desayuno buffet.

Visita guiada al Vivero Provincial de Huinganco.

Recorrido por Varvarco.

Trekking “Primitivos” en Los Bolillos.

Cena tradicional con chivito al asador.

Experiencia de astroturismo con telescopios profesionales.

Entradas y actividades guiadas.

La propuesta está prevista para tres días, del viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2026.

El norte neuquino amplía su oferta turística

La propuesta se inscribe en un proceso más amplio de crecimiento de la actividad turística en el Alto Neuquén. Huinganco y Varvarco vienen incorporando actividades que combinan naturaleza, deporte, gastronomía, cultura y producción local.

En septiembre de 2026, Huinganco recibió a más de 120 corredores durante el Trail del Bosque, mientras que la localidad continúa promocionando sus paisajes y senderos como parte de su oferta turística.

La demanda turística también generó movimiento en la infraestructura de alojamiento. Durante un fin de semana largo de diciembre de 2025, Huinganco registró una ocupación hotelera del 90% y Varvarco del 83%, según datos difundidos por el sector turístico provincial.

Estos antecedentes permiten entender el contexto en el que aparecen nuevas propuestas como “Primavera Mágica”: experiencias de corta duración que buscan concentrar diferentes atractivos del norte neuquino en un mismo recorrido.