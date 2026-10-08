Huinganco florece: cómo visitar los tulipanes y el nuevo atractivo del norte neuquino

Huinganco, conocido como el Jardín de la Provincia, se prepara para recibir la primavera con una propuesta que combina naturaleza, producción y turismo en el norte neuquino. El Vivero Provincial vuelve a convertirse en uno de los lugares que invitan a descubrir la belleza y el trabajo que hay detrás de este paisaje.

Este sábado 10 de octubre se realizará el lanzamiento de una nueva temporada de floración de tulipanes en el Vivero Provincial, uno de los atractivos de la localidad. Los visitantes podrán recorrer las parcelas, disfrutar de los colores de las flores y conocer los senderos señalizados del predio.

La jornada también tendrá como protagonista la inauguración del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, una obra de más de 12 metros de altura realizada por el arquitecto y escultor Alejandro Santana, ubicada en el cerro de la Cruz. El lugar sumará un nuevo punto panorámico y un atractivo vinculado con el turismo religioso.

Durante octubre, Huinganco invita a vecinos y visitantes a recorrer sus paisajes, caminar entre los tulipanes y descubrir una propuesta que combina naturaleza, identidad local y nuevas opciones para disfrutar del norte neuquino.

Porque cuando un lugar apuesta por sus paisajes, su producción y su identidad, también está construyendo turismo.

Huinganco, conocido como el Jardín de la Provincia, se prepara para recibir la primavera con una propuesta que combina naturaleza, producción y turismo en el norte neuquino.

Un hito paisajístico para potenciar el turismo

El florecimiento de los tulipanes en Huinganco consolida una propuesta de doble impacto para el desarrollo de la Región del Alto Neuquén: ampliar la matriz productiva con una actividad agrícola de alto valor y sumar un hito paisajístico que potencie el turismo de primavera. La temporada 2026 representa el salto de escala de esta iniciativa.

El proyecto es impulsado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén a través del ministerio de Economía, Producción e Industria, la secretaría de Producción e Industria, la Municipalidad de Huinganco y el Vivero provincial. Con el inicio de la etapa de promoción y preparación de este atractivo turístico, participa también el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

El objetivo central apunta a diversificar la economía local, promover el arraigo, capacitar a emprendedores rurales y generar un circuito agroturístico articulado en torno a la floración de octubre.

Este desarrollo busca también consolidar a Neuquén como un polo emergente de floricultura en contraestación al hemisferio norte, para abastecer nichos comerciales de exportación.

La experiencia retoma la impronta histórica de Doña Ramona -pionera en cultivar estas flores en su jardín- y los ensayos experimentales desarrollados por el INTA y el municipio a inicios del año 2000, aportando antecedentes favorables sobre la aptitud agroecológica del norte neuquino para la producción de tulipanes.