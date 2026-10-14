El temporal de lluvia azotó a Neuquén y dejó graves consecuencias en algunas localidades, con caminos intransitables, localidades aisladas y vehículos arrastrados por el agua y barro. A esta mañana de miércoles aún hay tramos cortados y rutas cerradas.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, el Presidente de Vialidad Provincial José Federico Dutsch detalló que sabían que en caso de tormentas habría problemas en el desvío instalado en la zona del arroyo Carranza por las obras del nuevo puente.

La misma está siendo inspeccionada por Vialidad y, con la tormenta, el río superó el desvío y provocó que quede intransitable.

Los peores tramos de Ruta 5, 6 y 8

"Anoche hubo otra tormenta en Cortaderas y Chihuidos así que esta mañana va a haber otro golpe de agua en la zona del badén de Carranza. Una vez que baje un poco está previsto colocar caños en la zona del desvío", indicó en cuanto a la zona del arroyo.

Además adelantó que según los pronósticos para este miércoles y jueves se pronostican lluvias leves, por lo cual esperan que una vez que baje el arroyo puedan continuar con la obra y para esta tarde habilitar normalmente el tránsito en la Ruta Provincial 5.

Por otro lado, la Ruta 8 quedó habilitada el martes, con restricciones de uso por un incidente con un camión que se quedó atorado. Actualmente la zona está habilitada para vehículos menores y hay equipos de Vialidad en la zona en caso de inconvenientes.

En esta vía piden que los camiones pesados no circulen ya que es angosta, hay zonas muy blandas y al correrse para dar paso quedan encajados.

La otra alternativa para ir a Rincón de los Sauces, por Ruta 6, donde los cortes en la zona de Pata Mora fueron levantados. Donde hay mayores inconvenientes es en la zona de Cortaderas hasta Carranza, transitable para vehículos de doble tracción por mucha agua y barro.

Sin embargo esperan que esta otra vía quede habilitada este miércoles ya que Vialidad trabaja en la zona.

Qué pasó con las camionetas enterradas en Los Catutos

En cuanto al fenómeno en Los Catutos, indicó que fue una tormenta excepcional a última hora del lunes, la cual dejó los accesos cortados, dejando solamente vías alternativas en desuso que la gente que lo conocía logró salir.

Los vehículos que habían quedado encajados ya fueron retirados.