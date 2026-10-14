La interrupción del tránsito en la Ruta Provincial 5, a la altura del arroyo Carranza, obliga a los conductores que se desplazan hacia Vaca Muerta y Rincón de los Sauces a buscar vías alternativas. En este contexto, la Ruta Provincial 8 permanece habilitada con precaución, aunque presenta restricciones para camiones y requiere circular con especial atención.

El presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, José Dutsch, explicó que “el panorama se complicó a raíz de las precipitaciones” y detalló que “desde hace dos meses hay una empresa trabajando en el lugar”. La obra de construcción del puente Carranza fue licitada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y es inspeccionada por Vialidad Provincial.

“Debido a los trabajos se había realizado un desvío que por la tormenta quedó intransitable”, señaló Dutsch. Según indicó, una vez que baje el nivel del arroyo, está previsto colocar caños en ese sector para recuperar las condiciones de circulación. “Hay equipos y gente disponible para hacer las obras”, aseguró.

Mientras continúa el corte de la ruta 5, la Ruta Provincial 8 permite mantener una salida desde Rincón de los Sauces. Dutsch informó que la vía está habilitada con precaución y restricciones para camiones, y señaló que “para atender posibles inconvenientes, hay tres equipos trabajando en la zona”. En paralelo, continúan las complicaciones en las rutas provinciales 6 y 7.

La interrupción de la ruta 5 se mantendrá hasta que las condiciones permitan intervenir de manera segura en el sector del arroyo Carranza. Mientras tanto, se trabaja para reparar el desvío y restablecer el tránsito lo antes posible. Desde el Consorcio de Cooperación Coarco-Servipet solicitaron a los usuarios respetar la señalización preventiva, seguir las indicaciones del personal de obra y evitar acercarse al sector afectado.

Recomiendan circular con precaución

Por último, el titular de Vialidad advirtió que las lluvias persistentes y las temperaturas bajo cero registradas durante el invierno “provocaron deterioros importantes en la red vial”. Si bien se realizaron intervenciones para tapar pozos, explicó que la humedad penetra en la base del asfalto y dificulta las reparaciones de mayor envergadura hasta que mejoren las condiciones climáticas.

Ante este escenario, se recomienda consultar las actualizaciones oficiales sobre el estado de las rutas antes de viajar, especialmente para quienes deban trasladarse hacia Vaca Muerta o salir de Rincón de los Sauces, y respetar las indicaciones del personal vial.