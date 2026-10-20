Este martes 20 de octubre a las 14.35 se informó que quedó restablecida la circulación en Ruta Provincial 5 debido a la disminución del caudal del arroyo Carranza.

El camino había permanecido cortado desde esta madrugada, ya que el desvío de tierra provocaba que sea imposible cruzar entre el barro y el agua. Por ello la localidad de Rincón de los Sauces había quedado aislada y no había accesos en condiciones.

Tras anunciar la normalización se advirtió que, ante un nuevo incremento del caudal del arroyo, podrían realizarse cortes preventivos e intermitentes de la circulación, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

Se solicita circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra.

Durante la mañana las autoridades de Rincón habían manifestado preocupación por posible desabastecimiento, previendo que los camiones de combustible y mercadería no lograrían cruzar hasta que cesen las lluvias.

La cantidad de lluvia no permitía habilitar el tránsito y se habían formado largas filas en Ruta 5, además en Ruta 8 algunos camiones se habían quedado varados en el barro.

Aunque ahora los vehículos están cruzando, no se descartan nuevos cortes o imprevistos frente a la alerta amarilla por lluvia y tormentas en Neuquén.