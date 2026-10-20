Los Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces rescataron a un animal que había quedado atrapado en un cañadón sobre la Ruta 6, en el camino hacia Buta Ranquil. El operativo se realizó el lunes 19 de octubre por la noche, luego de que un viajante alertara a la Central 16 sobre la situación.

El aviso ingresó alrededor de las 22.30 y permitió activar el procedimiento de emergencia. A partir de ese llamado, una dotación salió desde Rincón de los Sauces para dirigirse al lugar donde se encontraba la vaca.

La vaca llevaba varias horas atrapada a unos 50 metros del camino, en una zona de difícil acceso.

El equipo estuvo a cargo del jefe de Cuerpo Activo, el sargento primero Ricardo Reyes. Los bomberos recorrieron aproximadamente 30 kilómetros hasta localizar al animal, que estaba a unos 50 metros del camino, en una zona de difícil acceso.

Una vez en el sitio, comenzaron las tareas para liberarlo. Según la información difundida por el cuartel, la vaca llevaba muchas horas atrapado en esa posición, por lo que fue necesario realizar maniobras de extracción para sacarlo del cañadón.

Rescataron a una vaca atrapada en un cañadón sobre la Ruta 6, camino a Buta Ranquil.

Finalmente, los bomberos lograron rescatarlo y ponerlo a salvo. Desde la institución destacaron la importancia de intervenir ante situaciones en las que una vida se encuentra en riesgo y reafirmaron su compromiso de responder a este tipo de emergencias.