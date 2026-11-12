La circulación vehicular en la colectora de Neuquén, a la altura de Puma y la calle Obrero Argentino, se encuentra afectada por un corte que genera demoras y obliga a los automovilistas a utilizar calles alternativas.

En el sector se observa una importante presencia de camiones, aparentemente vinculados con el ingreso o la recepción de materiales. Sin embargo, todavía no hay información confirmada sobre el motivo de los trabajos ni sobre su duración.

Como consecuencia de los desvíos, el recorrido hasta el cruce hacia Cipolletti puede demandar aproximadamente media hora, según las demoras registradas en el sector.

Qué deben tener en cuenta quienes circulan por la zona

Se recomienda a los conductores:

Utilizar vías alternativas para evitar el sector afectado.

Respetar la señalización preventiva.

Circular a velocidad reducida en las inmediaciones de los trabajos.

Prestar atención a los movimientos de camiones y vehículos que realizan maniobras.

El sector forma parte de un corredor estratégico para la conexión entre Neuquén y Cipolletti, donde las intervenciones de infraestructura vienen modificando los recorridos habituales.

En septiembre, por ejemplo, se avanzó con el asfaltado de uno de los carriles de ingreso a Neuquén en la zona de los puentes carreteros. También se implementaron esquemas de circulación asistida para ordenar el paso de vehículos.

La sucesión de intervenciones vuelve especialmente importante la información sobre cortes temporales, porque cualquier restricción adicional puede repercutir en los tiempos de viaje de quienes cruzan diariamente entre ambas ciudades.