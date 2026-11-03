La Cooperativa CALF informó cortes de energía programados para este martes 3 de noviembre en Neuquén.

De 7.30 a 12:30 h se hará un corte autorizado por el Órgano de Control Municipal, desde Aguado Alejandro hasta Perticone entre Aramendia y Los Álamos.

Se debe a la incorporación de nuevo equipamiento de maniobra y protección para modernizar la red troncal de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.

Otro será de 13:45 a 14:00 h, desde Av. San Juan hasta Islas Malvinas entre Amancay y Río Desaguadero; Colegio San Agustín. Este se realiza por maniobras operativas necesarias para permitir el reemplazo de un transformador afectado por el ingreso de agua a sus instalaciones.

En Av. San Juan hasta Islas Malvinas entre Angelelli y Río Diamante habrá uno de 8.30 a 14, por el reemplazo de transformador afectado por una inundación ocasionada por instalaciones de terceros, incorporando mejoras para prevenir futuros inconvenientes.

Por último, en la Clínica Moguillansky, Alderete 445, habrá un corte de 8 a 10 por la conexión de nuevo conductor subterráneo.

Para evitar inconvenientes piden tomar las precauciones necesarias. Los trabajos quedan sujetos a las condiciones climáticas y las áreas son aproximadas.