Con la llegada de noviembre, los días comienzan a extenderse en Neuquén y las tardes ofrecen cada vez más horas de luz natural. A medida que se acerca el verano, el sol demora más en esconderse y modifica los horarios del amanecer y el atardecer.

Este domingo 1° de noviembre, el sol se pondrá a las 20:09 en la ciudad de Neuquén, mientras que hacia el cierre del mes lo hará cerca de las 20:41. De esta manera, durante noviembre se sumarán alrededor de 54 minutos de luz solar.

En noviembre de 2026, la duración del día en Neuquén pasará de 13 horas y 46 minutos el primer día a 14 horas y 40 minutos el último día.

El fenómeno se produce por la inclinación del eje terrestre y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Durante la primavera en el hemisferio sur, los días se alargan progresivamente hasta alcanzar su máxima duración en el solsticio de verano.

Mientras que el día más corto del año fue hace 4 meses, en el solsticio de invierno, el 21 de junio de 2026, con una duración del día de 9 horas y 25 minutos, el día más largo será dentro de 1 mes y 20 días, durante el solsticio de verano, el 21 de diciembre de 2026, con una duración del día de 14 horas y 54 minutos.

En cuanto a posibles fenómenos que podrán verse desde Neuquén en los próximos 12 meses, los pronósticos mencionan un eclipse solar el 6 de febrero de 2027, con el 82% del sol tapado al mediodía. Otro será el 20 de febrero, un eclipse lunar penumbral que es difícil de notar, visto cuando la luna sale.