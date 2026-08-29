Comenzó este viernes la instalación del obrador para ejecutar la obra del segundo tramo de la pavimentación de la Ruta Provincial 7, en el sector Cortaderas. Se trata de una obra estratégica para la integración del Alto Neuquén que en esta nueva etapa incluirá 35 kilómetros y se suman a los primeros 20, que ya están muy avanzados.

El proyecto contempla la pavimentación de 116 kilómetros, desde la zona de Punta Carranza hasta el empalme con la Ruta Nacional 40, en el paraje Auquinco. Una vez finalizado, permitirá acortar en alrededor de 100 kilómetros el recorrido por pavimento entre el Alto Neuquén y la región de la Confluencia.

Anunciaron una tercera etapa de similar extensión

La Provincia lleva adelante los trabajos en articulación con YPF, como parte del acuerdo que permitió poner en marcha esta obra clave para el norte neuquino. En mayo pasado se hizo la adjudicación y se anunció una tercera etapa, también de una extensión similar.

“Es una obra esperada, añorada y soñada por todos los habitantes del norte neuquino. Va a modificar la transitabilidad para poder llegar al norte de la provincia. Es una obra muy importante y la estamos haciendo entre todos los neuquinos”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa, que reconoció que “antes de fin de año vamos a tener los 116 kilómetros en marcha y vamos a estar 100 kilómetros más cerca de la Confluencia”.

La pavimentación de Cortaderas responde a una demanda histórica de las localidades del Alto Neuquén. Hasta el momento quienes necesitan trasladarse hacia Neuquén capital deben utilizar recorridos alternativos por las rutas nacionales 40 y 22, lo que implica sumar tiempo y kilómetros de viaje. Con la nueva traza se reducirán los tiempos, mejorando la conectividad con Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas y la capital neuquina.

Entre sus beneficios la obra permitirá mejorar la logística vinculada al desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer el turismo en el norte. También abrirá nuevas posibilidades de integración territorial y conexión hacia Mendoza.