Neuquén se hará cargo de un corredor clave

El traspaso a la Provincia de la gestión y mantenimiento de tramos de las rutas nacionales 40, 231 y 242 abre una nueva etapa para corredores estratégicos de Neuquén.

En total, la Provincia asumirá las tareas sobre 165,84 kilómetros, que incluyen conservación, mejoramiento, ejecución de obras y prestación de servicios, aunque las rutas continuarán perteneciendo a la jurisdicción nacional.

Para Villa La Angostura y la conexión con Chile, el acuerdo comprende 32 kilómetros de la RN 231, desde su empalme con la RN 40 hasta el Paso Internacional Cardenal Samoré, y otros 75 kilómetros de la RN 40, desde el empalme con la RN 237 hasta su intersección con la RN 231.

También fueron transferidas las tareas sobre 58,84 kilómetros de la RN 242, entre Las Lajas y el Paso Internacional Pino Hachado.

La importancia de estos corredores no es menor: el Paso Cardenal Samoré conecta Villa La Angostura con Chile y la RN 231 llega directamente hasta el paso fronterizo.

Una balanza para saber cuánto castiga cada camión

Uno de los cambios centrales será incorporar una balanza para controlar el peso del transporte pesado que utiliza estos corredores.

El gobernador Rolando Figueroa explicó que uno de los objetivos es pesar los camiones que ingresan a Neuquén, con especial atención sobre aquellos que atraviesan territorio argentino para realizar recorridos entre distintos puntos de Chile.

El planteo pone el foco en una cuestión concreta: cuánto peso soportan las rutas neuquinas y quién contribuye a sostenerlas.

El transporte de cargas que utiliza estos corredores internacionales genera además una circulación que excede las necesidades de los propios habitantes de la provincia. La RN 231, por ejemplo, llega hasta el Paso Cardenal Samoré y forma parte de un corredor internacional con Chile.

El peaje tendrá una diferencia clave para los neuquinos

La Provincia también proyecta implementar un sistema de peaje sobre el corredor hacia Cardenal Samoré.

El esquema contempla un tratamiento diferencial para los habitantes de Neuquén. Según lo informado por la Provincia, los vehículos neuquinos estarán exceptuados del pago.

La legislación provincial que creó el Fondo de Contribución por Peaje establece que los vehículos radicados en Neuquén pueden recibir exenciones totales o parciales de hasta el 99 por ciento, de acuerdo con la reglamentación.

Las tarifas específicas para las rutas 40 y 231 todavía no fueron establecidas.

La lógica del esquema es que quienes utilizan intensivamente estos corredores, particularmente el transporte pesado y los vehículos provenientes de otras jurisdicciones, puedan realizar un aporte para una infraestructura que la Provincia deberá conservar.

Sin cabinas y sin detener la marcha

El sistema previsto no será el tradicional de cabinas y barreras.

La Provincia apunta a utilizar tecnología free flow, que permite identificar electrónicamente a los vehículos mientras circulan y realizar el cobro sin que tengan que detenerse.

Esto permitirá mantener la circulación del corredor sin incorporar largas filas de vehículos frente a puestos de peaje.

Neuquén ya anunció la implementación de esta tecnología en rutas provinciales y proyectó su primer esquema para enero de 2027 en la Ruta Provincial 7, en la zona de Picada 19, orientado principalmente a vehículos pesados y unidades provenientes de otras jurisdicciones.

Para el corredor de Villa La Angostura y Cardenal Samoré, en cambio, todavía no existe una fecha determinada de inicio del cobro. La aplicación requerirá avanzar con los instrumentos específicos previstos en el convenio con Nación.

El objetivo es que la ruta vuelva a tener respaldo

El traspaso también implica una responsabilidad concreta para Neuquén: la Provincia deberá financiar las tareas necesarias para conservar, mejorar y mantener los tramos transferidos, además de definir el correspondiente Plan de Obras e Inversiones.

Ese punto cambia el escenario para los corredores hacia Chile.

Ya no se trata solamente de administrar una ruta: la Provincia deberá sostener las condiciones de circulación de un corredor internacional que incluye sectores de enorme importancia para Villa La Angostura y para la conexión con los pasos fronterizos.

La RN 231, además, atraviesa una zona en la que históricamente se requirieron controles y medidas específicas para el transporte pesado. La normativa nacional, por ejemplo, estableció en distintos momentos restricciones para determinadas categorías de camiones y para el transporte internacional de cargas peligrosas en ese corredor.

El nuevo esquema apunta a que el tránsito pesado también aporte

Con la transferencia, Neuquén asume el mantenimiento y, al mismo tiempo, incorpora herramientas para medir el impacto del transporte pesado y generar recursos destinados a sostener las rutas.

La combinación de balanza y peaje apunta especialmente a los vehículos que realizan recorridos internacionales y utilizan territorio neuquino como parte de sus trayectos.

Para los habitantes de la provincia, el esquema anunciado contempla un tratamiento diferencial para los vehículos radicados en Neuquén, mientras que el transporte pesado tendrá un mayor peso dentro del sistema.

La fecha exacta para el comienzo del peaje en el corredor Cardenal Samoré todavía resta definirse. Lo que ya está planteado es un cambio de fondo: Neuquén toma bajo su responsabilidad estos kilómetros, controla el peso de los camiones y prepara un mecanismo para que el uso intensivo de sus rutas contribuya a sostenerlas.