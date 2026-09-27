La empresa de energía CALF informó a los usuarios que este domingo habrá cortes de luz programados en distintos barrios neuquinos por distintas tareas que requieren la interrupción del servicio.

Según detallaron, este domingo 27 de septiembre, de 7 a 9, habrá un corte desde Julio Argentino Roca/Ministro González hasta Juan B. Justo/Rivadavia entre Yrigoyen y Buenos Aires. Esto se debe a trabajos de adecuación de la infraestructura eléctrica para el desarrollo de la red y mejora del servicio.

Otro corte será de 7 a 14, en la zona aledaña a calle Roca entre Yrigoyen, Av. Argentina y Diagonal Alvear; Municipalidad de Neuquén. Este se hará para la adecuación y modernización de la red de distribución para mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico.

Por último, otro será de 8 a 13.30, desde calle Sarmiento/Mitre hasta J.J. Lastra/Perticone entre Lainez y Chubut; zona aledaña a Av. Olascoaga entre J.J. Lastra/Perticone y Luis Beltrán/Ricchieri. Se hará para la adecuación de la infraestructura eléctrica solicitada por el municipio de la Ciudad de Neuquén para acompañar el avance de la obra de la Av. Mosconi.

Para evitar inconvenientes, piden tomar las precaucones necesarias. Además aclararon que las tareas quedan sujetas a las condiciones climáticas de esta jornada y que las áreas que abarcan son aproximadas.