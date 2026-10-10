Hacen estudios cardíacos de alta complejidad en el Ramón Carrillo sin derivar fuera de San Martín de los Andes

“Cuando llegué solo teníamos un electro y una bici prestada”, recordó la doctora Érika Márquez al repasar los comienzos del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. La frase sintetiza el camino recorrido durante más de una década para fortalecer la atención cardiovascular en la salud pública.

En sus primeros años, la falta de equipamiento propio obligaba a los pacientes de San Martín de los Andes a trasladarse a otras ciudades para completar estudios como las ergometrías. Con el trabajo sostenido del equipo médico y el acompañamiento a distancia de profesionales del Hospital Castro Rendón, el servicio fue ampliando sus capacidades hasta consolidarse como un espacio de referencia para la atención cardiológica en toda la provincia de Neuquén.

Actualmente, el Servicio de Cardiología del Hospital Ramón Carrillo cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por las doctoras Érika Márquez y Julia Jiménez, quienes trabajan a tiempo completo, y los doctores Emiliano Rodríguez Bazo y Luciano Saglietti, que se desempeñan a tiempo parcial.

Tecnología avanzada para ampliar los diagnósticos cardíacos

Uno de los principales avances del servicio fue la incorporación de equipamiento que permite realizar estudios de mayor complejidad en el propio hospital.

Entre las adquisiciones se encuentran un ecógrafo moderno, una sonda para ecografías transesofágicas y una camilla especial para estudios de eco-estrés. Estas herramientas amplían las posibilidades de diagnóstico y evaluación de distintas enfermedades cardiovasculares.

A ese desarrollo se suma la puesta en marcha del área de tomografía cardíaca, para la cual los profesionales completaron una capacitación superior y utilizan un tomógrafo de avanzada.

Según la información difundida sobre el servicio, se trata de un procedimiento sin antecedentes en la región ni en el sector privado local, que incorpora nuevas posibilidades para el diagnóstico de patologías cardíacas.

Marcapasos y otros procedimientos sin salir de San Martín de los Andes

La evolución del Servicio de Cardiología también permitió incorporar prácticas que requieren mayor complejidad técnica y seguimiento médico.

En el Hospital Ramón Carrillo se realizan colocaciones de marcapasos definitivos, cateterismos derechos y cardioversiones eléctricas. Estos procedimientos amplían la capacidad de resolución del sistema público local y reducen la necesidad de trasladar pacientes a otros centros de salud.

Otro de los dispositivos de atención es la modalidad de “hospital de día”, mediante la cual se desarrollan protocolos de seguimiento continuo para personas con insuficiencia cardíaca y otras patologías cardiovasculares.

Esta estrategia permite acompañar la evolución de los pacientes y evitar, cuando las condiciones clínicas lo permiten, internaciones prolongadas y derivaciones fuera de la localidad.

Más atención cerca de casa y de las familias

El crecimiento del Servicio de Cardiología representa un avance para los vecinos de San Martín de los Andes, que cuentan con mayores posibilidades de acceder a estudios, tratamientos y controles sin tener que trasladarse a otras ciudades.

Además del impacto sanitario, la atención local contribuye a reducir las dificultades logísticas y económicas que enfrentan los pacientes y sus familias cuando necesitan recibir asistencia médica fuera de su lugar de residencia.

La transformación del área refleja el desarrollo de la capacidad de atención del Hospital Ramón Carrillo y el trabajo de un equipo que, a lo largo de más de diez años, amplió los recursos disponibles para responder a las necesidades cardiovasculares de la comunidad.