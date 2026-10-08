Hay cinco empresas interesadas para desarrollar 60 lotes con servicios en Piedra del Águila

El Gobierno de Neuquén llevó adelante el acto de apertura de sobres para la licitación de la obra “60 Lotes con Servicios en Barrio Huiliches” en Piedra del Águila, para la cual se recibieron cinco ofertas.

El proyecto, ubicado en la margen sur del arroyo Sañico sobre terrenos municipales, cuenta con un presupuesto oficial de $1.309.976.921,40 y contempla la infraestructura integral necesaria para dar respuesta a la demanda habitacional y residencial de las familias locales.

Las tareas a desarrollar comprenden el movimiento de suelo y la conformación de calles. En materia de redes y servicios básicos, la obra contempla el tendido de más de 1.000 metros de cañería de agua potable con sus 60 conexiones domiciliarias, la instalación de 883 metros de red colectora de líquidos cloacales, el tendido de redes de gas con vinculación a los sistemas existentes, y las obras energéticas que incluyen 260 metros de Línea de Media Tensión aérea, una subestación transformadora y cerca de 950 metros de Línea de Baja Tensión y Alumbrado Público.

Trabajo articulado entre provincia y municipio

El acto fue organizado a través del Ministerio de Infraestructura, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), en conjunto con la Municipalidad de Piedra del Águila como entidad intermedia. Participaron la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; el intendente de Piedra del Águila, Julio Hernández; la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Diétrich; el delegado de la Región del Limay, Sergio Epullán; representantes de las empresas oferentes y equipos técnicos de los organismos provinciales y municipales.

Bertoldi, destacó el trabajo articulado entre la provincia y el municipio y remarcó que el objetivo es ampliar las soluciones habitacionales para más familias neuquinas.

“Es un reflejo de este trabajo articulado y de lo importante que es trabajar con la provincia y con el municipio juntos, logrando los objetivos que tenemos, que son nada más y nada menos que buscar soluciones habitacionales para más neuquinos”, afirmó.

Señaló, además, que la intervención no se limita a estos 60 lotes, sino que forma parte de una estrategia más amplia que contempla distintas alternativas habitacionales en la localidad.

En la misma línea, indicó que hay 23 preinscriptos a los créditos de Neuquén Habita, otros 25 lotes con servicios en proceso de licitación y viviendas en ejecución, lo que permite superar las 130 soluciones habitacionales para Piedra del Águila.

Contar con todos los servicios

Por su parte, el intendente Julio Hernández agradeció el trabajo conjunto con los equipos de ADUS-IPVU y de Hábitat para concretar una infraestructura que la localidad necesitaba desde hace tiempo.

“Qué mejor que una persona, un vecino, pueda ingresar a su lote ya con todo preparado para comenzar la construcción. Nunca se dio en Piedra del Águila una situación como esta, de que un vecino entrara a su lote ya con todos los servicios. Es doblemente positivo y muy valorado por la gente”, sostuvo.

El presidente del IPVU-ADUS, Pablo Diétrich, destacó que se trata de “una licitación importantísima” para impulsar lotes con servicios en la localidad y señaló que se trata de terrenos cuya mensura fue gestionada por el municipio y que ahora contarán con el acompañamiento de la Provincia para incorporar la infraestructura necesaria.

“Son los cuatro servicios y realmente nos pone muy felices, porque es algo que el gobernador Rolando Figueroa nos instruyó: llegar a más gente con lotes para que puedan autogestionar sus viviendas y, en todo caso, aquellos que lo necesiten también poder ayudarlos con la construcción de la vivienda”, expresó.





