Milagro en el volcán Lanín: los dos escaladores fueron rescatados con vida en un sendero complicado y en medio de la nieve

El Volcán Lanín volvió a demostrar su fuerza, pero esta vez la historia tuvo un final esperado por todos: los dos andinistas extraviados fueron rescatados con vida, tras un operativo de emergencia que mantuvo en vilo a la región durante la noche y la madrugada.

Los primeros en visualizar y contactar a los escaladores fueron guías de la AAGM, quienes confirmaron que ambos estaban con signos de hipotermia, pero conscientes. Minutos más tarde, un helicóptero realizó la extracción mientras el SIEN brindaba la primera atención y estabilización. Finalmente, los andinistas fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes para continuar su recuperación.

Operativo extremo, resultados extraordinarios

El rescate se desarrolló en una zona no habilitada y de alto riesgo, con nevisca, fuertes vientos y baja visibilidad. La coordinación incluyó a Guardaparques del Parque Nacional Lanín, DLyFE, Parques Nacionales Nahuel Huapi y Los Alerces, guías profesionales de AAGM, SIEN, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, baqueanos y un helicóptero privado IBEX. La complejidad del terreno y las condiciones meteorológicas extremas convirtieron esta operación en una verdadera hazaña de precisión y trabajo en equipo.

La montaña vuelve a abrirse

Con la seguridad de los escaladores garantizada, se habilitan nuevamente los ascensos al Lanín y el tránsito en la Ruta Provincial 61, marcando el cierre de un operativo que mantuvo la tensión, el miedo y la expectativa durante más de 12 horas.

Esfuerzo colectivo que salva vidas

El éxito del rescate deja un mensaje claro: en situaciones de peligro extremo, la coordinación, profesionalismo y compromiso de los equipos de emergencia pueden marcar la diferencia entre la vida y la tragedia. Esta operación, a pesar de los riesgos, demuestra que la valentía y la preparación logran resultados positivos incluso en las peores condiciones.

El volcán, imponente y desafiante, volvió a poner a prueba a quienes se aventuran en sus laderas. Pero esta vez, la historia terminó con alivio y reconocimiento a los que hicieron posible que los escaladores regresaran sanos y salvos.